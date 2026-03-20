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Selección de Judo competirá en Copa Panamericana Cadete Panamá 2026

La selección peruana de Judo participará en nuevo torneo internacional.

Selección de Judo competirá en Copa Panamericana Cadete Panamá 2026. Foto: Selección peruana de Judo
Selección de Judo competirá en Copa Panamericana Cadete Panamá 2026. Foto: Selección peruana de Judo

Nuestra selección de judokas competirá desde el 21 de marzo del presente año en la Copa Panamericana Cadete Panamá 2026. “Con entusiasmo, compromiso y el orgullo de vestir los colores del Perú, nuestros judokas asumen este nuevo desafío internacional acompañados por la entrenadora Yuliana Bolívar, quien liderará al equipo en esta importante competencia”, señaló María Martínez Murciego, presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Judo.

El equipo nacional está conformado por: Ruth Villanueva (-44 kg), Bianca Gonzales (-52 kg), Silvana Donayre (-57 kg), Priscila Lam (-70 kg), Italo Herrera (-55 kg), Benjamín Burnside (-55 kg), Héctor Mieres (-66 kg), Yesus Perea (-66 kg) y Axel Díaz (-81 kg). “Les deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia internacional. Estamos seguros de que dejarán en alto el nombre del Perú con entrega, disciplina y espíritu de lucha en cada combate. ¡Vamos, Perú!”, agregó María Martínez.

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Selección peruana de Judo participará en Copa Panamericana Cadete Panamá 2026

De otro lado, nuestros judokas veteranos dejaron en alto el nombre del Perú en la Copa Judo Veteranos RIO 2026, demostrando que la experiencia, la disciplina y la pasión por el judo siguen dando grandes resultados en el tatami internacional. Ellos lograron una destacada actuación, sumando importantes medallas en sus respectivas categorías: Juan Enrique Bravo Flores – Oro en M7 -90 kg, Carlos Alonso – Oro en M7 -100 kg, Joel Mora – Oro en M3 -90 kg, César Wakabayashi – Plata en M7 -81 kg, Colbert Guevara - Plata en M8 -66 kg y Fernando Chávez – Bronce en M -90 kg.

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