El final del partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético de Sullana se vio empañado por las acusaciones de racismo en contra de Cristiano Da Silva, lateral del club rimense. En los últimos minutos del encuentro, los compañeros del brasileño reclamaron por los supuestos insultos que este recibió de parte de un jugador rival y se originó un tumulto que terminó con la expulsión de Federico Urciuoli, DT de los churres.

El entrenador argentino no pudo declarar en conferencia de prensa, pero de todos modos habló con los medios acerca del hecho. Según dijo, sus dirigidos descartaron que se haya producido algún incidente discriminatorio, como denunciaron los integrantes del conjunto cervecero.

DT de Alianza Atlético respondió sobre presunto caso de racismo

"Mis jugadores dicen que no hubo tales comentarios. Para mí es difícil (saber), desde lejos y en caliente... Lo que sí es que fue un partido accidentado. Con respecto al final, estoy muy lejos", declaró el estratega, quien fue el único expulsado en cancha luego de que el árbitro Daniel Ureta activara el protocolo antirracismo.

Respecto a esta situación, el asistente técnico de Urciuoli, Pablo Trento, se mostró extrañado por la decisión del réferi. "Adentro del campo no escuchamos lo que pasó. No puedo decir por qué el árbitro toma la decisión de aplicar el protocolo y no sé por qué decide echar a Federico", sostuvo en rueda de prensa.

¿Qué pasó en el final del Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Poco después del tercer gol de Sporting Cristal, los jugadores titulares y suplentes de ambos equipos se enfrascaron en un conato de bronca producto de la acusación contra Franco Coronel, quien fue señalado como el autor de los ataques racistas hacia Cristiano.

Ni bien terminado el cotejo, el futbolista de la escuadra bajopontina abandonó rápidamente el terreno de juego y esperó a Coronel camino al vestuario para increparle por su actitud. Poco después, tanto Cristal como Alianza Atlético se pronunciaron de forma oficial a través de sendos comunicados en los cuales pidieron a las autoridades correspondientes una rápida investigación acerca de lo ocurrido.