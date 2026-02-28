Erick Noriega sigue dando de qué hablar en Brasil, sobre todo tras las buenas actuaciones que viene realizando en Gremio de Porto Alegre. Luego de haber anotado su primer gol con la camiseta tricolor, tanto hinchas como la prensa han empezado a rendirse ante el nivel que viene demostrando el 'Samurái'. Sin embargo, en el ámbito futbolístico tampoco fue ajeno, pues Jorge Baidek, leyenda del club, habló sobre Noriega.

En diálogo con el programa de YouTube 'Denganche', Baidek aseguró que el exAlianza Lima tiene todas las condiciones para dar el salto a Europa, resaltando su talla y su buen control de balón. No obstante, no dudó en manifestar que, gracias a este rendimiento, está logrando conquistar a los hinchas de Gremio.

Erick Noriega fue elogiado por Jorge Baidek

En un primero momento, el exdefensa no dudo en señalar que Noriega ha tenido buenos y malos momento, manifestando que su mejor etapa es como volante.

"Noriega llegó como volante, jugó dos partidos, después jugó como zaguero con Mano Menezes. Tiene un desempeño bueno. Estuvo en un equipo que en algunos momentos estaba oscilando con buenos y malos momentos. Este año ha tenido buenos desempeños como volante. Conocí al jugador y tiene una grande personalidad, confío plenamente en que puede ayudar mucho a Gremio y a la selección peruana", empezó diciendo para el programa 'Desmarcados'.

"Llama la atención su posicionamiento, la postura del pase, su llegada también en la ofensiva con el cabezazo. Eso ayuda mucho. Tiene un comportamiento muy bueno en estos últimos partidos. El grupo está cada vez más definido y mi certeza que Noriega será un jugador importante en todas las competiciones de Gremio", fueron las palabras de Baidek.

Baidek señala que Noriega debería jugar mas de volante

En otro momento, el brasileño argumentó que le gustaría que Noriega juegue más como volante, pues considera que es un puesto en el que lo ve mucho mejor.

"Me gusta más de volante porque cuando estuvo de central, pero también jugó bien algunos partidos. De volante está teniendo un buen nivel. Está que conquista a los hinchas de Gremio. Todos le están dando apoyo para que pueda dar ese gran fútbol que puede dar. Acredito que será muy importante su seguimiento en los campeonatos".

¿Quién fue Jorge Baidek?

Jorge Baidek fue un defensa central brasileño de 1.90 m de estatura. Durante su etapa en Gremio, ganó los siguientes títulos: