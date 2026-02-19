HOYSuscripcion LR Focus

Real Madrid - Osasuna: fecha y hora del partido por la fecha 25 de LaLiga de España

El Real Madrid visitará Pamplona para enfrentar a Osasuna, con la misión de lograr el triunfo para mantenerse en lo más alto de LaLiga española.

Real Madrid y Osasuna se enfrentan por la fecha 25 de LaLiga española. Foto: composición LR
Real Madrid y Osasuna se enfrentan por la fecha 25 de LaLiga española. Foto: composición LR

Este sábado 21 de febrero, Real Madrid enfrentará a Osasuna en un duelo por la fecha 25 de LaLiga 2025-26. El conjunto madrileño busca mantenerse como líder del campeonato; por esa razón, tendrá deberá ganar en su visita a Pamplona. 'La Casa Blanca' no pierde por el torneo doméstico desde el mes de diciembre del año pasado, dándole el favoritismo para este encuentro.

En su último partido por el campeonato español, los dirigidos por Álvaro Arbeloa se impusieron 4-1 contra Real Sociedad. Por Champions League, Real Madrid viene de ganar 1-0 el partido de ida por los playoffs ante Benfica. En cuanto a Osasuna, mantiene una racha de 5 partidos sin conocer la derrota en LaLiga.

¿Cuándo juega Real Madrid - Osasuna?

El partido entre Real Madrid - Osasuna, por la fecha 25 de LaLiga, se disputará este sábado 21 de febrero.

¿A qué hora juega Real Madrid - Osasuna?

En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid - Osasuna, por la fecha 25 de LaLiga española, empezará a las 12.30 p. m. Esta es la guía de horarios de cada país para tener en cuenta.

  • México: 11.30 a. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 12.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 1.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid - Osasuna por LaLiga de España?

La transmisión por TV del Real Madrid - Osasuna se podrá ver a través de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, estará disponible vía streaming por la aplicación DGO.

¿Cómo llega Real Madrid contra Osasuna?

Salvo por los ya lesionados Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo, no hay otras bajas en el plantel comandado por Álvaro Arbeloa. El equipo madrileño busca ampliar su ventaja en el campeonato español y mantenerse en el liderato.

