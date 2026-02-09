Partidos de hoy, martes 10 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Copa Libertadores y Premier League de Inglaterra.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 10 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Brasileirao, Sudamericano Femenino sub-20) y Europa (Premier League, Copa Italia) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Los duelos de vuelta por la fase previa 1 de La Gloria Eterna arrancan con el Táchira vs The Strongest, que definirá al primer clasificado a la fase 2. En tanto, por la liga inglesa verán acción clubes como Chelsea y Manchester United.
Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Deportivo Táchira vs The Strongest
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de la Premier League HOY
- Chelsea vs Leeds United
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Tottenham vs Newcastle
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN 2
- West Ham vs Manchester United
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Disney Plus.
Partidos del Sudamericano Femenino sub-20 HOY
- Colombia vs Uruguay
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: DSports
- Venezuela vs Paraguay
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: DSports.
Partidos de Copa Italia HOY
- Napoli vs Como
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Concacaf Champions Cup HOY
- Pumas vs San Diego FC
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Tigres vs Forge
- Hora: 10.00 p. m.
- Canal: Disney Plus
Partidos del Brasileirao HOY
- Vitória vs Flamengo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Fanatiz.