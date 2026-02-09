HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de hoy, martes 10 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Copa Libertadores y Premier League de Inglaterra.

Partidos de hoy, martes 10 de febrero. Foto: composición/Conmebol/Manchester United
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 10 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Brasileirao, Sudamericano Femenino sub-20) y Europa (Premier League, Copa Italia) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los duelos de vuelta por la fase previa 1 de La Gloria Eterna arrancan con el Táchira vs The Strongest, que definirá al primer clasificado a la fase 2. En tanto, por la liga inglesa verán acción clubes como Chelsea y Manchester United.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Deportivo Táchira vs The Strongest
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de la Premier League HOY

  • Chelsea vs Leeds United
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Tottenham vs Newcastle
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • West Ham vs Manchester United
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Disney Plus.

Partidos del Sudamericano Femenino sub-20 HOY

  • Colombia vs Uruguay
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Venezuela vs Paraguay
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: DSports.

Partidos de Copa Italia HOY

  • Napoli vs Como
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Concacaf Champions Cup HOY

  • Pumas vs San Diego FC
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Tigres vs Forge
  • Hora: 10.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus

Partidos del Brasileirao HOY

  • Vitória vs Flamengo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz.
