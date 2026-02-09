¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 10 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa Libertadores, Brasileirao, Sudamericano Femenino sub-20) y Europa (Premier League, Copa Italia) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los duelos de vuelta por la fase previa 1 de La Gloria Eterna arrancan con el Táchira vs The Strongest, que definirá al primer clasificado a la fase 2. En tanto, por la liga inglesa verán acción clubes como Chelsea y Manchester United.

Partidos de la Copa Libertadores HOY

Deportivo Táchira vs The Strongest

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de la Premier League HOY

Chelsea vs Leeds United

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN

Tottenham vs Newcastle

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN 2

West Ham vs Manchester United

Hora: 3.15 p. m.

Canal: Disney Plus.

Partidos del Sudamericano Femenino sub-20 HOY

Colombia vs Uruguay

Hora: 4.00 p. m.

Canal: DSports

Venezuela vs Paraguay

Hora: 4.00 p. m.

Canal: DSports.

Partidos de Copa Italia HOY

Napoli vs Como

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Concacaf Champions Cup HOY

Pumas vs San Diego FC

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Tigres vs Forge

Hora: 10.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Partidos del Brasileirao HOY