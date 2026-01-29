HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

El brasileño Mano Menezes será el encargado de llevar las riendas de la selección peruana

En sus primeras declaraciones como técnico de la "Blanquirroja", indicó que "Perú será protagonista".

Mano Menezes es el nuevo DT de la selección peruana.
Mano Menezes es el nuevo DT de la selección peruana. | AFP

¡Habemus técnico! Luego de varios días de incertidumbre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó ante los medios de comunicación al técnico brasileño Mano Menezes, encargado de dirigir a la selección con miras al Mundial 2030 y los amistosos que sostendrá durante el año en curso.

El extécnico del Gremio de Porto Alegre fue claro en sus primeras declaraciones y estuvo al tanto de la “Blanquirroja” en el último proceso eliminatorio, donde no conseguimos el boleto para Norteamérica 2026.

“Sabemos que en los últimos años no han sido los mejores, pero estamos aquí para hacer algo que haga que Perú sea protagonista. Asumir esa responsabilidad de reconstrucción me alegra, sobre todo porque ya estuve en 2010 con Brasil”, dijo.

En referencia al recambio generacional indicó que cuenta con el equipo calificado para cumplir con ese requerimiento.

“Para encontrar jugadores, contamos con un equipo calificado que nos ayudará en la observación y localización de los talentos que tenemos. Luego, se enviará a aquellos jugadores experimentados que sirvan como referencia para los nuevos que están llegando”, añadió el estratega de 63 años, quien no le cerró las puertas a nadie.

“Pretendo conversar con todos los técnicos para conocer cómo están viendo el fútbol local y trasladar su experiencia al proyecto que estamos construyendo. Todos tienen las puertas de la selección abiertas. No es correcto llegar y establecer retos a personas que ya hemos visto jugar”, concluyó.

Notas relacionadas
Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana: dio sus primeras palabras DT de la Bicolor

Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana: dio sus primeras palabras DT de la Bicolor

LEER MÁS
Mano Menezes ya tendría sus primeros rivales con la selección peruana: Blanquirroja jugaría contra dos selecciones mundialistas

Mano Menezes ya tendría sus primeros rivales con la selección peruana: Blanquirroja jugaría contra dos selecciones mundialistas

LEER MÁS
André Carrillo reveló por qué no interfirió para que Ricardo Gareca lleve a Claudio Pizarro al Mundial 2018: "Era un tema de los más grandes"

André Carrillo reveló por qué no interfirió para que Ricardo Gareca lleve a Claudio Pizarro al Mundial 2018: "Era un tema de los más grandes"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana: dio sus primeras palabras DT de la Bicolor

Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana: dio sus primeras palabras DT de la Bicolor

LEER MÁS
DT del 2 de Mayo asegura que las separaciones de Zambrano y Peña no afectarán el rendimiento de Alianza Lima

DT del 2 de Mayo asegura que las separaciones de Zambrano y Peña no afectarán el rendimiento de Alianza Lima

LEER MÁS
Aldair Fuentes, excompañero de Sekou Gassama, dio detalles de cómo juega el delantero senegalés: ''Va a marcar mucha diferencia''

Aldair Fuentes, excompañero de Sekou Gassama, dio detalles de cómo juega el delantero senegalés: ''Va a marcar mucha diferencia''

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Deportes

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Reimond Manco critica a Hernán Barcos por su doble rol en FC Cajamarca: “No puedes ser juez y parte”

André Carrillo reveló por qué no interfirió para que Ricardo Gareca lleve a Claudio Pizarro al Mundial 2018: "Era un tema de los más grandes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025