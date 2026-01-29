El brasileño Mano Menezes será el encargado de llevar las riendas de la selección peruana

¡Habemus técnico! Luego de varios días de incertidumbre, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó ante los medios de comunicación al técnico brasileño Mano Menezes, encargado de dirigir a la selección con miras al Mundial 2030 y los amistosos que sostendrá durante el año en curso.

El extécnico del Gremio de Porto Alegre fue claro en sus primeras declaraciones y estuvo al tanto de la “Blanquirroja” en el último proceso eliminatorio, donde no conseguimos el boleto para Norteamérica 2026.

“Sabemos que en los últimos años no han sido los mejores, pero estamos aquí para hacer algo que haga que Perú sea protagonista. Asumir esa responsabilidad de reconstrucción me alegra, sobre todo porque ya estuve en 2010 con Brasil”, dijo.

En referencia al recambio generacional indicó que cuenta con el equipo calificado para cumplir con ese requerimiento.

“Para encontrar jugadores, contamos con un equipo calificado que nos ayudará en la observación y localización de los talentos que tenemos. Luego, se enviará a aquellos jugadores experimentados que sirvan como referencia para los nuevos que están llegando”, añadió el estratega de 63 años, quien no le cerró las puertas a nadie.

“Pretendo conversar con todos los técnicos para conocer cómo están viendo el fútbol local y trasladar su experiencia al proyecto que estamos construyendo. Todos tienen las puertas de la selección abiertas. No es correcto llegar y establecer retos a personas que ya hemos visto jugar”, concluyó.