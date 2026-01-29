HOYSuscripcion LR Focus

Sparta Praga y su inusual presentación a Oliver Sonne con frase de videojuego GTA San Andreas: “Aquí vamos de nuevo”

Oliver Sonne se une al Sparta Praga como nuevo refuerzo, procedente del Burnley, y jugará junto a Joao Grimaldo en la Liga Checa.

Oliver Sonne es el nuevo jugador de Sparta Praga. Foto: composición LR/ Instagram
Oliver Sonne es el nuevo jugador de Sparta Praga. Foto: composición LR/ Instagram

Oliver Sonne será el nuevo compañero de Joao Grimaldo en el Sparta Praga. El defensor peruano, procedente del Burnley, llega como el flamante refuerzo del conjunto que disputa la Liga Checa, tras no tener minutos en el equipo inglés. Sonne llega para jugar junto a Grimaldo, quien también llegó hace poco al club e incluso portó la cinta de capitán en uno de sus primeros partidos.

No obstante, algo que llamó la atención fue la curiosa presentación que realizó el club, pues usaron la frase característica del reconocido videojuego GTA San Andreas, ambientándola con el personaje principal mirando hacia Machu Picchu. Esto ha causado furor en redes sociales por la forma tan creativa de presentar a otro peruano que se suma a sus filas.

Así fue presentado Oliver Sonne por el Sparta Praga

El Sparta, vía redes no dudo en presentar por todo lo alto al 'Vikingo'. "Oliver Sonne será hospedado en Letná hasta el final de la temporada actual. El lateral derecho de veinticinco años es un jugador del Burnley", se lee en su publicación. No obstante, llamó la atención su anuncio, pues el club usó la frase “Aquí vamos de nuevo”, mítica frase del videojuego GTA que el protagonista CJ dice al inicio del juego, dando a entender que nuevamente han fichado a un peruano.

