Mano Menezes ya tendría sus primeros rivales con la selección peruana: Blanquirroja jugaría contra dos selecciones mundialistas

Mano Menezes será el elegido para dirigir a la selección peruana. La llegada del técnico brasileño está prácticamente confirmada, a falta del anuncio de la Federación Peruana de Fútbol. Justamente, desde la FPF, ya vienen gestionando los partidos que tendrá bajo su mando el nuevo DT a cargo de la 'Bicolor'. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta, habló sobre el tema en su programa 'Hablemos de Max', donde mencionó a qué equipos podría enfrentar la 'blanquirroja'.

Según lo comentado por Gustavo Peralta, la selección peruana tendrá rivales de talla mundialista para los primeros partidos que disputen bajo el mando de Mano Menezes. "Perú tiene fecha FIFA en marzo y junio. Todo hace indicar que en marzo jugaría contra Senegal, también contra Jordania. Ambas selecciones mundialistas", mencionó el comunicador.

Mano Menezes ya tendría sus primeros rivales con la selección peruana

Los rivales que tendrá la 'Bicolor' se estarían eligiendo teniendo en cuenta el nivel de las selecciones. Incluso, el comunicador mencionó que para el mes de junio, en la siguiente fecha FIFA, la selección peruana podría enfrentar a países europeos. "Perú va a enfrentar a dos selecciones mundialistas antes del Mundial. Una europea, si no son las dos, pero una es importante de Europa, eso está cerrado. Recuerden que todas las selecciones de Europa que jugarán un mundial quieren jugar con un sudamericano", mencionó para L1 Radio.

Con esto, se estaría confirmando a los rivales de la selección peruana con miras a la siguiente Eliminatoria Sudamericana. Estos partidos servirá para que el nuevo DT pueda probar a todo el universo de jugadores peruanos y así poder armar un plantel amplio de cara a los partidos oficiales.

¿Cuándo presentan a Mano Menezes como técnico de la selección peruana?

La Federación Peruana de Fútbol indicó que hoy 29 de enero a las 5.00 p. m., habrá una conferencia de prensa. Todo hace indicar que será la presentación del técnico brasileño Mano Menezes como nuevo DT de la Selección Peruana.