HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      
Deportes

Mano Menezes ya tendría sus primeros rivales con la selección peruana: Blanquirroja jugaría contra dos selecciones mundialistas

Se conocieron los primeros rivales que enfrentará la selección peruana bajo el mando del técnico Mano Menezes.

Mano Menezes dirigía sus primeros partidos con la selección peruana en marzo. Foto: composición LR
Mano Menezes dirigía sus primeros partidos con la selección peruana en marzo. Foto: composición LR

Mano Menezes será el elegido para dirigir a la selección peruana. La llegada del técnico brasileño está prácticamente confirmada, a falta del anuncio de la Federación Peruana de Fútbol. Justamente, desde la FPF, ya vienen gestionando los partidos que tendrá bajo su mando el nuevo DT a cargo de la 'Bicolor'. Ante ello, el periodista Gustavo Peralta, habló sobre el tema en su programa 'Hablemos de Max', donde mencionó a qué equipos podría enfrentar la 'blanquirroja'.

Según lo comentado por Gustavo Peralta, la selección peruana tendrá rivales de talla mundialista para los primeros partidos que disputen bajo el mando de Mano Menezes. "Perú tiene fecha FIFA en marzo y junio. Todo hace indicar que en marzo jugaría contra Senegal, también contra Jordania. Ambas selecciones mundialistas", mencionó el comunicador.

PUEDES VER: Alianza Lima confirma la baja de 2 futbolistas a horas de su debut ante Sport Huancayo por la Liga 1 2026

lr.pe

Mano Menezes ya tendría sus primeros rivales con la selección peruana

Los rivales que tendrá la 'Bicolor' se estarían eligiendo teniendo en cuenta el nivel de las selecciones. Incluso, el comunicador mencionó que para el mes de junio, en la siguiente fecha FIFA, la selección peruana podría enfrentar a países europeos. "Perú va a enfrentar a dos selecciones mundialistas antes del Mundial. Una europea, si no son las dos, pero una es importante de Europa, eso está cerrado. Recuerden que todas las selecciones de Europa que jugarán un mundial quieren jugar con un sudamericano", mencionó para L1 Radio.

Con esto, se estaría confirmando a los rivales de la selección peruana con miras a la siguiente Eliminatoria Sudamericana. Estos partidos servirá para que el nuevo DT pueda probar a todo el universo de jugadores peruanos y así poder armar un plantel amplio de cara a los partidos oficiales.

PUEDES VER: Fixture de la Liga 1 2026: partidos, fecha y hora para ver el inicio de la fecha 1 del Torneo Apertura

lr.pe

¿Cuándo presentan a Mano Menezes como técnico de la selección peruana?

La Federación Peruana de Fútbol indicó que hoy 29 de enero a las 5.00 p. m., habrá una conferencia de prensa. Todo hace indicar que será la presentación del técnico brasileño Mano Menezes como nuevo DT de la Selección Peruana.

Notas relacionadas
Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

LEER MÁS
Prensa internacional cuestiona a Gustavo Álvarez por no ser elegido como DT de la selección peruana: "Se queda sin pan ni pedazo"

Prensa internacional cuestiona a Gustavo Álvarez por no ser elegido como DT de la selección peruana: "Se queda sin pan ni pedazo"

LEER MÁS
Erick Noriega resalta las cualidades de Mano Menezes, nuevo DT de la selección peruana: "Es un técnico muy bravo, es picón"

Erick Noriega resalta las cualidades de Mano Menezes, nuevo DT de la selección peruana: "Es un técnico muy bravo, es picón"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: inició la conferencia de prensa

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: inició la conferencia de prensa

LEER MÁS
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Aldair Fuentes, excompañero de Sekou Gassama, dio detalles de cómo juega el delantero senegalés: ''Va a marcar mucha diferencia''

Aldair Fuentes, excompañero de Sekou Gassama, dio detalles de cómo juega el delantero senegalés: ''Va a marcar mucha diferencia''

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Deportes

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Reimond Manco critica a Hernán Barcos por su doble rol en FC Cajamarca: “No puedes ser juez y parte”

André Carrillo reveló por qué no interfirió para que Ricardo Gareca lleve a Claudio Pizarro al Mundial 2018: "Era un tema de los más grandes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025