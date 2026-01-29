HOYSuscripcion LR Focus

Prensa internacional cuestiona a Gustavo Álvarez por no ser elegido como DT de la selección peruana: "Se queda sin pan ni pedazo"

Ante la inminente llegada de Mano Menezes a la selección peruana, algunos medios internacionales recordaron que Gustavo Álvarez era una opción, pero finalmente no fue el elegido.

Gustavo Álvarez fue una opción para ser DT de la selección peruana. Foto: composición LR/X
Gustavo Álvarez fue una opción para ser DT de la selección peruana. Foto: composición LR/X

Mano Menezes será DT de la selección peruana de cara al Mundial 2030. Finalmente, después de meses de búsqueda y entrevistas, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se decantó por el técnico brasileño para el próximo proceso clasificatorio. Uno de los entrenadores que estaba entre las opciones fue Gustavo Álvarez. En su momento, el argentino dejó la U. de Chile y parecía que su futuro estaba en la Blanquirroja. Sin embargo, la amplia experiencia de Menezes lo habría dejado fuera de la competencia.

Ni bien se conoció la llegada de Mano Menezes al Perú, la prensa internacional no tardó en cuestionar a Gustavo Álvarez. Esto debido a que la mayoría presume que dejó su lugar en el Romántico Viajero para convertirse en estratega de la selección peruana.

Prensa internacional cuestiona a Gustavo Álvarez tras no ser DT de la selección peruana

Uno de los medios que se acordó de Álvarez fue TNT Sports. Dicho medio elaboró una nota en el que cuestiona el presente del técnico: "Gustavo Álvarez se queda sin pan ni pedazo tras salir de la 'U' y no dirigirá a Perú".

Del mismo modo, Cooperativa afirmó que el DT argentino tendrá que seguir en busca de un nuevo club tras perder ante Mano Menezes. "Gustavo Álvarez deberá seguir buscando opciones para continuar su carrera tras su abrupto adiós al CDA, mientras que Perú comienza una nueva era bajo el mando del brasileño", comentaron.

Otro medio que no cambió el tono de la noticia fue Al Aire Libre. "Gustavo Álvarez lo perdió todo: Perú ficha a DT brasileño para encabezar el proceso al Mundial del 2030", fue el titular en el que desarrolló el presente del extécnico de la U. de Chile.

Gustavo Álvarez podría llegar a Millonarios tras no ser elegido en Perú

Después de que se cerró la puerta de la selección peruana, Gustavo Álvarez tendría la posibilidad de llegar a Millonarios. Este jueves 29 de enero, el conjunto cafetero confirmó la salida de Hernán Torres tras un inicio dudoso en la liga colombiana. En este sentido, el nombre del técnico argentino suena con fuerza para llegar al banquillo del equipo de Rodrigo Ureña.

