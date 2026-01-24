Bassco Soyer sigue brillando con el Gil Vicente en Portugal. Este sábado 24 de enero, su equipo cayó 4-1 en su visita a Farense, pero el joven peruano se hizo presente nuevamente en el marcador luego de anotar en la derrota de su club. El ex Alianza Lima sigue destacando a punta de goles en fútbol portugués, donde ya suma un buen promedio de goles en estos últimos partidos.

El peruano anotó el empate momentáneo a los 43 minutos del primer tiempo, tras un gran contraataque. Soyer inició la jugada, tras una combinación de pases con sus compañeros, pudo recibir nuevamente el balón y remató para poner la igualdad del encuentro.

Bassco Soyer volvió a anotar con Gil Vicente y registra increíble promedio goleador

Gil Vicente se enfrentó ante Farense en calidad de visita, donde cayó goleado a manos de Farense por la cuarta jornada de la Liga Revelacao. Si bien no fue el resultado esperado, Bassco Soyer volvió a marcar con su equipo. Con esta última anotación, el ex Alianza Lima suma cuatro goles en sus últimos cuatro partidos del torneo juvenil portugués, dejando un saldo de un gol por partido. Por otro lado, Gil Vicente sub 23 cuenta con 6 unidades y se ubica en la sexta posición en la liga juvenil de Portugal.

¿En cuánto está valorizado Bassco Soyer?

Según el reconocido portal Transfermarkt, el pase de Bassco Soyer está valorizado en 200.000 euros. Este número podría seguir incrementando si el volante continúa destacando el fútbol europeo. A pesar de su corta edad, el peruano de 19 años brilla en el Gil Vicente sub 23, donde más adelante podría integrar el primer equipo de la institución.