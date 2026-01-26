Partidos de hoy, martes 27 de enero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 27 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina, liga colombiana y paraguaya) y Europa (Serie A, Bundesliga) por las señales de canales como ESPN y DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En Italia, la jornada genera expectativa por el duelo entre Fiorentina vs Como, donde podremos ver a Nico Paz otra vez en acción. Asimismo, en Argentina, Vélez Sarsfield choca contra Talleres e Independiente se mide ante Newell's.

Partidos de la Bundesliga HOY

St. Paulo vs Red Bull Leipzig

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs Hoffenheim

Hora: 2.3 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie A HOY

Fiorentina vs Como

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Liga Argentina HOY

Vélez Sarsfield vs Talleres

Hora: 3.45 p. m.

Canal: TyC Sports

Huracán vs Independiente Rivadavia

Hora: 6.00 p. m.

Canal: ESPN Premium Argentina

Newells' vs Independiente

Hora: 8.15 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de la liga colombiana HOY

Medellín vs Deportes Tolima

Hora: 8.30 p. m.

Canal: Fanatiz

Partidos de la liga paraguaya HOY