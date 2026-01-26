Partidos de hoy, martes 27 de enero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de hoy de Europa y Sudamérica.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 27 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina, liga colombiana y paraguaya) y Europa (Serie A, Bundesliga) por las señales de canales como ESPN y DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En Italia, la jornada genera expectativa por el duelo entre Fiorentina vs Como, donde podremos ver a Nico Paz otra vez en acción. Asimismo, en Argentina, Vélez Sarsfield choca contra Talleres e Independiente se mide ante Newell's.
Partidos de la Bundesliga HOY
- St. Paulo vs Red Bull Leipzig
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Werder Bremen vs Hoffenheim
- Hora: 2.3 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de la Serie A HOY
- Fiorentina vs Como
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Liga Argentina HOY
- Vélez Sarsfield vs Talleres
- Hora: 3.45 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Huracán vs Independiente Rivadavia
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: ESPN Premium Argentina
- Newells' vs Independiente
- Hora: 8.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de la liga colombiana HOY
- Medellín vs Deportes Tolima
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Fanatiz
Partidos de la liga paraguaya HOY
- Cerro Porteño vs San Lorenzo
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: Tigo Sports