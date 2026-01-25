HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de hoy, lunes 26 de enero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de hoy de Europa y Sudamérica.

Partidos de hoy, lunes 26 de enero
Partidos de hoy, lunes 26 de enero

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 26 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga Profesional Argentina) y Europa (Premier League, LaLiga) por las señales de canales como ESPN y DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En Inglaterra, la jornada la cierran el Everton y Leeds United en un partido más que emocionante. También hay acción en esta parte del mundo, ya que Platense e Instituto jugarán por la Liga Profesional de Argentina.

Partidos de la Premier League HOY

  • Everton vs Leeds United
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Partidos de LaLiga HOY

  • Girona vs Getafe
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 3 y Disney Plus Premium

Partidos de la Serie A HOY

  • Verona vs Udinese
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la liga argentina HOY

  • Platense vs Instituto
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la liga colombiana HOY

  • Atlético Nacional vs Jaguares
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: RCN
