Partidos de hoy, viernes 23 de enero de 2026: horarios y canales para ver al PSG, Serie A y LaLiga

Sigue la programación completa de partidos en las principales ligas de Europa y Sudamérica. ¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar la emoción del deporte rey en directo!

PSG, la Serie A y la Liga Española serán protagonistas en una jornada futbolística. Foto: Lr/ESPN
PSG, la Serie A y la Liga Española serán protagonistas en una jornada futbolística. Foto: Lr/ESPN

Este viernes 23 de enero de 2026, los aficionados al fútbol podrán disfrutar de una emocionante jornada con una variada programación de partidos en vivo. El PSG será protagonista, junto con encuentros de la Serie A y Liga Española, entre otros eventos destacados. No te pierdas la oportunidad de seguir todos los partidos en directo y vivir la pasión del deporte rey.

La República Deportes te juega la programación de hoy con acción y goles en las principales ligas de Europa y Sudamérica. No te pierdas los horarios y canales para seguir a tu equipo favorito. El partido más importante será San Lorenzo vs Lanús por la Liga Argentina.

lr.pe

España – LaLiga

  •  Levante vs Elche: 3:00 pm
  • Canal: DIRECTV Sports Perú, DGO, Bet365, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports Chile

Italia – Serie A

  •  Internazionale vs Pisa: 2:45 pm
  • Canal: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Brazil, ESPN2 Argentina

Alemania – Bundesliga

  • St. Pauli vs Hamburger SV: 2:30 PM
  • Canal: Disney+ Premium Chile, Bet365, Disney+ Premium Argentina, SCCN, Disney+ Premium Sur

Francia – Ligue 1

  • Auxerre vs PSG: 2:30 PM
  • Canal: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur, Bet365, ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina

Portugal – Primeira Liga

  • Casa Pia vs AVS: 2:30 PM
  • Canal: Bet365, Sport TV1, Sport TV Multiscreen, Cosmote Sport 7 HD, Megogo

Argentina – Liga Profesional

  • San Lorenzo vs Lanús 5:00 PM 
  • Canal: TyC Sports Internacional, Bet365, TNT Sports Argentina, Inter, Max Argentina
  • Independiente vs Estudiantes
  • Canal: Bet365, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, SportItalia, Arena Sport 1 Croatia
  •  Talleres Córdoba vs Newell's Old Boys: 8:15 PM
  • Canal: Disney+ Premium Chile, Bet365, ESPN Argentina, ESPN4 Brazil, ESPN Premium Argentina
  •  Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán: 8:15 PM
  • Canal: Bet365, TNT Sports Argentina, Max Argentina, Fanatiz USA, Fanatiz Mexico

Colombia – Categoría Primera A

  •  Inter Bogotá vs Cúcuta Deportivo: 6:20 PM
  • Canal: RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Fútbol, Win Play
  • Deportes Tolima vs Alianza: 8:30 PM 
  • Canal: RCN Nuestra Tele, Fanatiz International, Bet365, Win+ Fútbol, Win Play

Sudamérica – Serie Río de la Plata

  • Colón vs Paysandú: 5:45 PM
    Hora: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur
  • Deportes Concepción vs Torque: 7:55 PM
  • Canal: Disney+ Premium Chile, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Disney+ Premium Brazil, Disney+ Premium Sur

Paraguay – Primera División

  • Deportivo Recoleta vs Sportivo Trinidense: 4:00 PM 
  • Canal: Bet365, DIRECTV Sports Argentina
  •  2 de Mayo vs Sportivo Luqueño: 6:15 PM
  • Canal: Bet365, DIRECTV Sports Argentina
