Alexander Succar sorprende al fichar por Nejmeh SC de Líbano y hará dupla con exjugador de la Liga 1
El delantero peruano, quien la temporada pasada jugó en la Universidad César Vallejo, vivirá su tercera experiencia en el extranjero tras fichar por uno de los equipos más fuertes de Líbano.
En una de las movimientos más llamativos del mercado de pases 2026, Alexander Succar decidió dar un paso más en su carrera al fichar por el Nejmeh SC, uno de los clubes más importantes de la primera división del Líbano. En la temporada 2025, el delantero peruano estuvo disputando la segunda categoría de del fútbol peruano con la Universidad César Vallejo.
Lo que parecía una temporada más en el fútbol peruano, vistiendo la camiseta del UTC de Cajamarca, equipo que lo había anunciado hace menos de dos semanas, dio un giro inesperado tras una oferta del club de Medio Oriente. Succar, de 30 años, aceptó el desafío de jugar en Asia, convirtiéndose en su tercera experiencia en el extranjero.
Alexander Succar jugará en Nejmeh FC de la primera división de Líbano
Nejmeh SC, club multicampeón con una gran historia en el fútbol libanés, oficializó la contratación a través de sus redes sociales, describiendo al deportista peruano como “el regalo nocturno del director ejecutivo” y celebrando su llegada como un refuerzo de impacto para la temporada.
"Es la guinda de nuestra alineación para el resto de la temporada. Bienvenido Alex en tu país Líbano. Esperando tu llegada. Nuestra gran multitud lista para una sensacional bienvenida como siempre", escribió el club en su cuenta de Instagram.
La elección del fútbol libanés no es casualidad para Succar, puesto que también posee nacionalidad libanesa por parte de sus raíces familiares. Esto facilitó enormemente su incorporación al plantel.
Alexander Succar jugará junto con Juan Lucumí, exjugador de Ayacucho FC
En Libano, Alexander Succar compartirá equipo con el delantero Juan Lucumí. El colombiano fue uno de los jugadores más importantes en Ayacucho FC durante el 2025 y decidió fichar por Nejmeh para este nueva temporada.
¿En qué clubes ha jugado Alexander Succar?
Alexander Succar ha salido del Perú en tres oportunidades. A continuación, repasa su trayectoria profesional.
- Sporting Cristal
- Cienciano
- Universidad San Martín
- FC Sion
- Huachipato
- Universitario
- Carlos A. Mannucci
- César Vallejo
- Nejmeh SC