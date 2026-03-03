HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Judicialidad

Jueces y personal de la Corte Superior de Piura participaron del izamiento del Pabellón Nacional

La Corte Superior de Justicia de Piura estableció el primer lunes de cada mes para izar el Pabellón Nacional, en un gesto de patriotismo y respeto a los símbolos patrios.

El 2 de marzo se llevó a cabo la ceremonia cívica con la participación de magistrados de la institución. Fuente: Difusión.
El 2 de marzo se llevó a cabo la ceremonia cívica con la participación de magistrados de la institución. Fuente: Difusión.

Como una muestra de patriotismo y respeto a los símbolos patrios, la Corte Superior de Justicia de Piura institucionalizó que el primer lunes de cada mes se realice el izamiento del Pabellón Nacional en la sede central de la institución.

De esta manera, el 2 de marzo, los integrantes de la Corte Superior de Justicia participaron de esta ceremonia cívica, la misma que fue encabezada por el titular de la institución, David Fernando Correa Castro.

En esta ocasión, el izamiento estuvo a cargo de la jueza superior titular y presidenta de la Sala Laboral Permanente, Cecilia Izaga Rodriguez, ello debido a que el próximo 6 de marzo esta dependencia judicial estará cumpliendo 20 años al servicio de la comunidad piurana. Cabe destacar que, la magistrada Izaga Rodriguez estuvo acompañada de la jueza superior provisional Miryan del Socorro More Albán y el juez especializado Helder Luján Segura.

Notas relacionadas
Juez de Familia dispuso 50 días de internamiento preventivo a dos hermanos de 14 y 16 años

Juez de Familia dispuso 50 días de internamiento preventivo a dos hermanos de 14 y 16 años

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Sullana se une en la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual Laboral

Corte Superior de Justicia de Sullana se une en la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual Laboral

LEER MÁS
Este lunes clausuran las vacaciones útiles Justikids 2026

Este lunes clausuran las vacaciones útiles Justikids 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte del Santa, fiscalía y policía nacional unidos para mejorar el trabajo de la Unidad de Flagrancia

Corte del Santa, fiscalía y policía nacional unidos para mejorar el trabajo de la Unidad de Flagrancia

LEER MÁS
Corte de La Libertad recibe a 50 secigristas del Programa Secigra 2026

Corte de La Libertad recibe a 50 secigristas del Programa Secigra 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Cienciano - Melgar: día, hora y canal de TV para ver partido de la fase preliminar de Copa Sudamericana 2026

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump dice que Teherán quiere hablar pero es "demasiado tarde"

Judicialidad

Corte de La Libertad recibe a 50 secigristas del Programa Secigra 2026

Presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad supervisa módulos de El Porvenir y La Esperanza

Cooperación interinstitucional fortalece áreas verdes de la CSJ Tumbes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

Debate presidencial 2026: candidatos plantean tecnología en educación y reformas para generar empleos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025