Jueces y personal de la Corte Superior de Piura participaron del izamiento del Pabellón Nacional

El 2 de marzo se llevó a cabo la ceremonia cívica con la participación de magistrados de la institución. Fuente: Difusión.

Como una muestra de patriotismo y respeto a los símbolos patrios, la Corte Superior de Justicia de Piura institucionalizó que el primer lunes de cada mes se realice el izamiento del Pabellón Nacional en la sede central de la institución.

De esta manera, el 2 de marzo, los integrantes de la Corte Superior de Justicia participaron de esta ceremonia cívica, la misma que fue encabezada por el titular de la institución, David Fernando Correa Castro.

En esta ocasión, el izamiento estuvo a cargo de la jueza superior titular y presidenta de la Sala Laboral Permanente, Cecilia Izaga Rodriguez, ello debido a que el próximo 6 de marzo esta dependencia judicial estará cumpliendo 20 años al servicio de la comunidad piurana. Cabe destacar que, la magistrada Izaga Rodriguez estuvo acompañada de la jueza superior provisional Miryan del Socorro More Albán y el juez especializado Helder Luján Segura.