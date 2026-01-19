Cenaida Uribe confirmó la participación de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Recordemos que, hasta hace unos días, la presencia del equipo blanquiazul estaba en duda tras los constantes críticas contra la organización. Ahora bien, pese a que estarán en el torneo, la jefa de equipo expresó su total rechazo por cómo se llevó a cabo el sorteo e increpó los procesos administrativos de la Federación Peruana de Vóley y la Confederación Sudamericana de Vóley.

En diálogo con el espacio digital 'De Una', Uribe señaló que Alianza jugará el Sudamericano por pedio de sus hinchas. Sin embargo, no pudo ser esquiva con el tema de la fecha de inscripción de las jugadores, la cual cambió hasta en tres oportunidades distintas.

Cenaida Uribe arremete contra sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley

“A pedido de la hinchada, tenemos que jugar. Vamos a jugar. Provoca no presentarnos, pero sabemos que tenemos mucha responsabilidad y una decisión como esa hay que pensarla bien. La hinchada está con nosotros en el tema de los reclamos y que se visibilicen ante la gente, pero también quieren vernos jugar. Así que vamos a hacerlo”, dijo Uribe en un principio.

Eso sí, dejó en claro que uno de los puntos con los que estuvo de acuerdo fue la extensión continua de las fechas de inscripción para las voleibolistas. “El problema es la ampliación de la fecha, porque se podía inscribir a una jugadora hasta el 5 de enero y mágicamente apareció este tema de alargarlo hasta el 15 y luego hasta el fin de mes, al final no se entiende”, agregó.

Contó que, en un principio, esta ampliación de fechas fue comunicada por la FPV. Posteriormente, la CSV hizo lo propio. “Son anécdotas que al final la gente se da cuenta de lo que está pasando y es por eso que salí a señalar las irregularidades. No es un tema personal, pero no estamos pintados y nos damos cuenta de lo que hacen. La regla es para todos y debe cumplirse”, reclamó.

Finalmente, no dejó pasar por alto el sorteo del Sudamericano de Clubes, el cual consideró que era un chiste. “No he hablado con nadie de la CSV, pero ya hemos visto el sorteo y dices ‘dios mío, dónde estamos’. El sorteo parecía una broma, yo miraba y no podía creerlo", concluyó.

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley

Alianza Lima integra el grupo A junto a Banco República de Uruguay y la Universidad San Martín de Perú, lo que dará lugar a un enfrentamiento entre clubes peruanos en esta fase inicial del torneo.

En el grupo B figuran Osasco de Brasil, Boston College de Chile y Olympic Cochabamba de Bolivia, con el elenco brasileño perfilándose como uno de los principales candidatos al título. Finalmente, el grupo C está compuesto por Sesi SP de Brasil, Regatas Lima de Perú y el Club UVIV de Ecuador.