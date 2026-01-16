Joao Grimaldo sumó sus primeros minutos en República Checa al participar en la derrota del Sparta Praga por 1-0 ante Malmö, en un amistoso internacional. El extremo peruano ingresó a los 76 minutos como parte de la gira de preparación que viene realizando el club.

El exjugador de Sporting Cristal también destacó al portar la cinta de capitán, lo que generó buenas sensaciones entre los hinchas en su debut. Aunque había expectativa por un estreno positivo, el equipo checo no logró quedarse con el triunfo.

Joao Grimaldo debuta con Sparta Praga

Aunque Praga no pudo sacar la victoria, Joao Grimaldo, quien fue oficializado por el club el 10 de enero, ha venido mostrando un gran rendimiento tras su paso por Riga FC, por lo que en esta nueva etapa se espera que el jugador se consolide y pueda seguir creciendo como futbolista.

Grimaldo da sus primeras palabras como jugador de Sparta Praga

"Muy contento por estar en un club grande y vengo dar mi grano de arena. Hay jugadores top y el estadio es hermosísimo. Con mis agentes tuve un poco de conversaciones y les dije que estaba muy contento por venir. Me gusta jugar uno contra uno y me gusta dar asistencias", sostuvo en la página web oficial de su nuevo club.

"Vengo de un club que nació campeón, tiene la mejor infraestructura y en menores me trataron muy bien. Les estoy muy agradecido. La liga peruana, de a pocos, mejora y se vuelve importante. Ya espero verme con mis nuevos compañeros", sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Joao Grimaldo con Sparta Praga?

Joao Grimaldo volverá a la acción este jueves 22 de enero, en un amistoso frente a Legia. Cabe señalar que tendrá la oportunidad de dejar su huella en el club a partir del 31 de enero, cuando debute frente a Dukla Praga por la Primera División de la República Checa.