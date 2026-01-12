Cristiano Ronaldo realizó polémico gesto de ‘robo’ tras ser sustituido en la derrota del Al Nassr vs Al Hilal
Tras ser sustituido Cristiano Ronaldo fue enfocado por las cámaras donde no dudo en mostrar su disconformidad con el arbitraje del partido.
- Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"
- Jorge Fossati se emocionó hasta las lágrimas al recibir el premio a mejor entrenador de la Liga 1 2025: "Les debo mucho"
Las cosas no salieron bien para Cristiano Ronaldo, a pesar de convertir su gol número 959, que lo acerca cada vez más a la meta de los 1000 tantos en su carrera. Sin embargo, la alegría no fue completa, ya que Al Nassr perdió 3-1 frente a Al Hilal en lo que fue el clásico de Riad, un duelo clave por la cima de la Saudi Pro League.
El delantero portugués, que había anotado el 1-0 parcial de su equipo, fue reemplazado a los 83 minutos del complemento por Wesley y, ya en el banco de suplentes y ante las cámaras de televisión, realizó un gesto de 'robo' con las manos que podría costarle muy caro.
PUEDES VER: Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona
Cristiano Ronaldo tuvo polémico gesto
Era el minuto 91 cuando las cámaras enfocaron a CR7, quien no dudó en mirarlas detenidamente y realizar este gesto frente a ellas, acompañado de una sonrisa irónica, en clara señal de disconformidad con el arbitraje y las sanciones en contra de su equipo. Cabe señalar que, de momento, no se sabe si el portugués recibirá algún tipo de sanción.
PUEDES VER: Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España
¿Cómo quedó el Al Nassr vs Al Hilal?
El partido, arbitrado por el francés François Letexier, estuvo condicionado por dos penales cobrados a favor de Al Hilal y la expulsión del arquero de Al Nassr, situaciones que avivaron la controversia tras el pitazo final.
Con esta victoria, Al Hilal amplió su racha positiva y se afianzó como líder indiscutido del torneo, mientras que Al Nassr vive un arranque de año complicado, acumulando varios encuentros sin triunfos y quedando relegado en la lucha por el título, a pesar de la constante cuota goleadora de Cristiano Ronaldo.