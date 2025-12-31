Crisis en el fútbol profesional en Sullana. Hace unas horas se conoció que el Estadio Campeones del 36 no superó las pruebas de la Comisión de Infraestructura de la FPF. Si bien en un principio todo se perfilaba solo al mal estado del campo, ahora esto ha generado un conflicto entre el club Alianza Atlético y la Municipalidad de Sullana, debido a la falta de pagos para el mantenimiento del recinto.

Cabe destacar que dicho estadio es utilizado tanto por Alianza Atlético como por Atlético Grau. El club 'churre' inició su postura a través de un comunicado oficial, en el que responsabilizó directamente a la gestión edil por la inhabilitación del recinto sullanero. En el texto, el equipo remarcó que la administración y el mantenimiento del escenario deportivo corresponden únicamente a la Municipalidad Provincial de Sullana.

Municipalidad de Sullana acusa a Alianza Atlético de no pagar por mantenimiento de estadio

Comunicado de la MPS. Foto: vía X

"Es importante que la opinión pública conozca que estos compromisos son asumidos exclusivamente por la Municipalidad de Sullana. En los dos últimos años, el club Sport Alianza Atlético de Sullana no ha aportado absolutamente nada para el mantenimiento del campo de juego, ni siquiera insumos básicos como urea o foliares".

"Además, el club solo debe pagar S/ 359 por el alquiler del estadio y el 10% de taquilla, montos que resultan insuficientes frente a los costos reales de conservación. Pese a ello, mantiene una deuda que supera los S/ 23,500, correspondiente a los años 2024 y 2025", se puede leer en parte del comunicado.

¿Cuál fue la postura de Alianza Atlético?

La dirigencia del 'Vendaval' indicó que, a pesar de ser los principales usuarios, no cuentan con facultades legales para ejecutar obras de gran magnitud en un bien público. Asimismo, el club sostuvo que la falta de acción de las autoridades locales ha puesto en peligro el patrimonio deportivo de la ciudad y la seguridad de los futbolistas.

Comunicado de Alianza Atlético. Foto: vía Facebook

"Como institución, reiteramos nuestro compromiso permanente con el fútbol profesional en Sullana y con las gestiones que venimos realizando para que nuestra ciudad cuente con un estadio en condiciones óptimas. No obstante, es importante señalar que el Estadio Campeones del 36 es administrado por la Municipalidad Provincial de Sullana, entidad responsable de garantizar su mantenimiento, adecuación y puesta a punto conforme a los estándares del fútbol profesional", fue parte del comunicado del club.