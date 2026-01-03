HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     
Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica
Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica     Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica     Temblor de magnitud 4,5 se registró en Ica     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Deportes

Sporting Cristal y Cruzeiro se volverán a enfrentar tras más de 20 años: ¿cuándo juegan los celestes por la Vitória Cup?

En Brasil informan que Sporting Cristal disputará el torneo denominado Vitória Cup, donde se enfrentará ante Cruzeiro.

Sporting Cristal y Cruzeiro se volverán a enfrentar tras más de 20 años. Foto: Composición LR
Sporting Cristal y Cruzeiro se volverán a enfrentar tras más de 20 años. Foto: Composición LR

Los equipos de la Liga 1 están pactando amistosos en lo que serán sus partidos de preparación antes de iniciar el campeonato. Uno de ellos es Sporting Cristal, quien tendrá la oportunidad de enfrentar a Cruzeiro, uno de los equipos históricos de Brasil, en la Vitória Cup.

El periodista Emerson Pancieri a través del medio brasileño Itatiaia Esporte, indicó que el equipo dirigido por Paulo Autuori será parte de la Vitória Cup. Este torneo tendrá al equipo rimense enfrentando a Cruzeiro e incluso, resaltan el enfrenamiento que tuvieron en la final de la Copa Libertadores 1997. "Cruzeiro jugará la final de la Libertadores en la Vitória Cup", se menciona en el portal web.

PUEDES VER: Periodista argentino destaca los delanteros que tendrá Alianza Lima para la temporada 2026: "Mucho nivel en la ofensiva"

lr.pe
larepublica.pe

Sporting Cristal y Cruzeiro se volverán a enfrentar tras más de 20 años

Según lo informado, la Vitória Cup tendrá a clubes importantes del continente, lo cual elevará el nivel del torneo para el gusto del público e hinchas. Lo cierto es que el enfrentamiento entre peruanos y brasileños resalta por aquella final, la cual ganó Cruzeiro por un global de 1-0. Se recuerda mucho ese partido por aquella final de la Copa Libertadores en 1997, pero lo cierto es que, más adelante ambos equipos se volvieron a enfrentar, incluso en dos oportunidades más en el 2001.

PUEDES VER: Federico Girotti advierte a Universitario antes de la pretemporada con Alianza Lima: "No me importa que haya salido 3 veces campeón"

lr.pe

Sporting Cristal vs Cruzeiro: hora y fecha del partido

Desde Brasil indican que el partido entre Sporting Cristal y Cruzeiro será el martes 20 de enero. En cuanto a la hora del encuentro, no hay nada confirmado. Tengamos en cuenta que desde el 5 de enero, el cuadro celeste iniciará la pretemporada con miras a lo que será el comienzo de la Liga 1 y posterior a ello, la fase 2 de la Copa Libertadores.

¿Qué canal transmitirá el partido entre Sporting Cristal y Cruzeiro?

Hasta ahora, no hay información de manera oficial acerca de qué medio será el encargado de transmitir el encuentro. Lo más probable, es que en los próximos días, los organizadores del evento, darán información más detallada sobre la Vitória Cup, en la que participará el equipo rimense.

Notas relacionadas
Gabriel Santana, primer fichaje de Sporting Cristal, ilusionado con el fútbol peruano: "Aquí se juega con mucha calidad"

Gabriel Santana, primer fichaje de Sporting Cristal, ilusionado con el fútbol peruano: "Aquí se juega con mucha calidad"

LEER MÁS
Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

LEER MÁS
Innova Sports, grupo dueño de Sporting Cristal, anunció la venta de la agencia de futbolistas Agref a fondo internacional

Innova Sports, grupo dueño de Sporting Cristal, anunció la venta de la agencia de futbolistas Agref a fondo internacional

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025 - 26: partidos del día y resultados en la fecha 11

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025 - 26: partidos del día y resultados en la fecha 11

LEER MÁS
Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

Hernán Barcos tendrá un nuevo socio: FC Cajamarca fichó a Tomás Andrade, ex River Plate, para la Liga 1 2026

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

LEER MÁS
Hernán Barcos bailó al ritmo del carnaval: así fue recibido el 'Pirata' por los hinchas de FC Cajamarca

Hernán Barcos bailó al ritmo del carnaval: así fue recibido el 'Pirata' por los hinchas de FC Cajamarca

LEER MÁS
VER Barcelona vs Espanyol EN VIVO HOY por LaLiga de España vía DSports: final del primer tiempo

VER Barcelona vs Espanyol EN VIVO HOY por LaLiga de España vía DSports: final del primer tiempo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Deportes

Mr. Peet da detalles sobre el próximo fichaje de Pablo Guede para Alianza Lima: “Las conversaciones están muy avanzadas”

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Marcos López deja mensaje a las nuevas promesas peruanas que sueñan con jugar en el extranjero: “El talento no alcanza”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025