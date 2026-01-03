Los equipos de la Liga 1 están pactando amistosos en lo que serán sus partidos de preparación antes de iniciar el campeonato. Uno de ellos es Sporting Cristal, quien tendrá la oportunidad de enfrentar a Cruzeiro, uno de los equipos históricos de Brasil, en la Vitória Cup.

El periodista Emerson Pancieri a través del medio brasileño Itatiaia Esporte, indicó que el equipo dirigido por Paulo Autuori será parte de la Vitória Cup. Este torneo tendrá al equipo rimense enfrentando a Cruzeiro e incluso, resaltan el enfrenamiento que tuvieron en la final de la Copa Libertadores 1997. "Cruzeiro jugará la final de la Libertadores en la Vitória Cup", se menciona en el portal web.

Sporting Cristal y Cruzeiro se volverán a enfrentar tras más de 20 años

Según lo informado, la Vitória Cup tendrá a clubes importantes del continente, lo cual elevará el nivel del torneo para el gusto del público e hinchas. Lo cierto es que el enfrentamiento entre peruanos y brasileños resalta por aquella final, la cual ganó Cruzeiro por un global de 1-0. Se recuerda mucho ese partido por aquella final de la Copa Libertadores en 1997, pero lo cierto es que, más adelante ambos equipos se volvieron a enfrentar, incluso en dos oportunidades más en el 2001.

Sporting Cristal vs Cruzeiro: hora y fecha del partido

Desde Brasil indican que el partido entre Sporting Cristal y Cruzeiro será el martes 20 de enero. En cuanto a la hora del encuentro, no hay nada confirmado. Tengamos en cuenta que desde el 5 de enero, el cuadro celeste iniciará la pretemporada con miras a lo que será el comienzo de la Liga 1 y posterior a ello, la fase 2 de la Copa Libertadores.

¿Qué canal transmitirá el partido entre Sporting Cristal y Cruzeiro?

Hasta ahora, no hay información de manera oficial acerca de qué medio será el encargado de transmitir el encuentro. Lo más probable, es que en los próximos días, los organizadores del evento, darán información más detallada sobre la Vitória Cup, en la que participará el equipo rimense.