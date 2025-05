Universitario perdió el invicto. El último sábado 3 de mayo, la 'U' cayó 2-0 ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El equipo de Jorge Fossati estuvo lejos de los últimos rendimientos que venían demostrando y no pudieron alejarse en la cima de la tabla de posiciones. Luego del partido, uno de los que tomó la palabra fue Gustavo Dulanto, quien fue titular en el elenco crema.

El popular 'Pochito' hizo un análisis del encuentro. En principio, señaló que la derrota los deja con un sinsabor. Sin embargo, reconoce que el rival hizo un partido más que correcto y se llevaron la victoria merecidamente. Además, aprovechó para hacer una dura autocrítica.

Gustavo Dulanto autocrítico con Universitario tras caer ante Cusco FC

"Obviamente duele perder, hace mucho no teníamos este resultado, veníamos por los 3 puntos, queda felicitar a Cusco porque hizo un buen partido", dijo el zaguero en conversación con L1 Max.

Asimismo, señaló qué pasó con el equipo para no poder sacar el partido. "Ellos hicieron un buen partido, en el primer tiempo no nos encontramos, no conseguíamos dar 3 pases seguidos pero hay que voltear la página adelante, agregó.

Finalmente, se dirigió a los hinchas, a quienes les pidió que sigan esperanzados en el equipo, ya que promete que sacarán buenos resultados en los próximos compromisos. "Que no dejen de confiar en nosotros, a veces se gana, a veces se pierde y vamos a dejar todo para ganar el jueves por Libertadores", concretó.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la derrota de Universitario?

En conferencia de prensa, Jorge Fossati se sinceró y señaló que Cusco FC los superó. El 'Nonno' acotó que Universitario no hizo su mejor partido, a pesar de que crearon diversas oportunidades de gol.

“Tienen una idea ya manejada muy bien, pero que nosotros estábamos en condiciones de enfrentarlos y poder ganar. Creo que el partido se puede analizar desde varios puntos de vista. Si lo analizamos de parte de la tenencia y efectividad en los pases, sin duda Cusco fue más. Si hablamos de lo que pasó en las dos áreas, ahí va a ser bastante más discutido. Creo que Universitario no hizo un buen partido, pero creo que creamos varias situaciones ya en el primer tiempo, después promediando el segundo tiempo hasta el final”, declaró.