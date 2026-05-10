Barcelona - Alavés: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 36 de LaLiga

Barcelona y Alavés se enfrentan por LaLiga de España. Foto: LaLiga/composición LR

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Este miércoles 13 de mayo, Barcelona visitará al Alavés por la fecha 36 de LaLiga 2025-26. El conjunto culé se coronó bicampeón del campeonato español y busca celebrar el título con un nuevo triunfo en su visita al ‘Glorioso’, quien está complicado en la zona de descenso.

En su último partido por el campeonato, Barcelona superó por 2-0 al Real Madrid. Los dirigidos por Hansi Flick sumaron un nuevo título a su vitrina tras ganar el clásico del fútbol español. En cuanto al Alavés, logró un valioso empate por 1-1 ante Elche en calidad de visita.

¿Cuándo juega Barcelona - Alavés?

El partido entre Barcelona vs Alavés, por la fecha 36 de LaLiga, se disputará el miércoles 13 de mayo.

¿A qué hora juega Barcelona - Alavés?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona vs Alavés, por la fecha 36 de LaLiga española, empezará a las 2.30 p. m. Esta es la guía de horarios de cada país para tener en cuenta.

México: 1.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona - Alavés por LaLiga de España?

La transmisión por TV del Barcelona vs Alavés se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus Premium para territorio sudamericano.

¿Cómo llega Barcelona ante Alavés?

El equipo culé se coronó bicampeón del fútbol español. Para este cotejo, Andreas Christensen, Lamine Yamal y Raphinha no serán tomados en cuenta por lesión y, en el caso del brasileño, por suspensión.