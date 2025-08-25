HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Perú y una actuación formidable en el Pico Alto Pro 2025

Punta Hermosa fue testigo del gran desempeño peruano en el Pico Alto Pro 2025. Sebastián Correa y Sebastián Romaña destacaron en el torneo sudamericano de surf.

Perú y una actuación formidable en el Pico Alto Pro 2025. Foto: Rudy García Lurquin.
Perú y una actuación formidable en el Pico Alto Pro 2025. Foto: Rudy García Lurquin.

El pasado fin de semana, 23 y 24 de agosto, la playa de Pico Alto, en Punta Hermosa, se convirtió en el escenario de uno de los eventos más esperados del big wave surfing internacional: el Pico Alto Pro 2025. Durante dos días, las olas peruanas —reconocidas entre las más grandes y poderosas de Sudamérica— recibieron a una élite internacional de riders que viajaron desde Argentina, El Salvador, Brasil, Chile, Estados Unidos, Hawái, Reino Unido y México, consolidando a Perú como epicentro del surf de ola grande en la región.

El campeonato comenzó el día sábado con una ceremonia de apertura especial en la que participaron todos los surfistas. En ella, un representante llegado desde Cusco realizó una ofrenda a la Pachamama, la Madre Tierra, para bendecir la playa y pedir las mejores condiciones para el desarrollo del evento. Este momento cargado de simbolismo unió tradición y deporte, marcando el inicio de una competencia inolvidable.

Actuación peruana en el Pico Alto Pro 2025. Foto: Rudy García Lurquin.

Actuación peruana en el Pico Alto Pro 2025. Foto: Rudy García Lurquin.

Entre los atletas más destacados que llegaron al campeonato figuraron Billy Kemper, campeón mundial de ola grande, y Koa Rothman, junto a una sólida representación sudamericana que marcó la diferencia en el line-up.

La competencia principal, el Main Event, tuvo un cierre vibrante y dejó al público con imágenes inolvidables:

  • 1er puesto: Sebastián Correa (Perú), quien se consagró campeón con una actuación sólida y contundente.
  • 2do puesto: Alejandro Fuenzalina (Chile), confirmando el gran nivel del surf chileno.
  • 3er puesto: Billy Kemper (Estados Unidos/Hawái), quien completó el podio con su característico poderío en olas gigantes.

El premio a la Mejor Ola del Campeonato fue para Sebastián “Toto” de Romaña (Perú), demostrando el dominio local y el temple frente a series imponentes que superaron los seis metros.

En la categoría femenina, la victoria fue para Domi Charrier (Chile), quien se llevó el título tras desafiar con valentía las olas más exigentes del fin de semana.

Con esta edición, el Pico Alto Pro 2025 no solo reafirmó su prestigio internacional, sino que también dejó una huella histórica: grandes olas, público masivo, competidores de talla mundial y un Perú que brilló en lo más alto del surf global.

