Arsenal se enfrentará al Athletic Club en la final de la Emirates Cup. El encuentro entre los Gunners y los Leones se llevará a cabo este sábado 9 a las 11:00 a. m. (hora peruana) y promete ser un gran espectáculo, siendo el último partido de ambos equipos antes de iniciar sus respectivas ligas.

Los ingleses debutarán en la Premier League contra el Manchester United, mientras que los rojiblancos lo harán en LaLiga frente al Sevilla. Este compromiso servirá como examen final para afinar detalles tácticos y evaluar el estado físico de las plantillas. El Arsenal llega tras dos derrotas consecutivas, una en Asia y otra como local, frente a Tottenham Hotspur y Villarreal, resultados que han generado cierta preocupación ante una temporada tan competitiva.

¿A qué hora juegan Arsenal y Athletic Club por la Emirates Cup?

El encuentro está programado para comenzar a las 11:00 a. m. (hora peruana). A continuación, la lista con los horarios para los demás países.

Perú, Colombia, Ecuador : 11:00 a. m.

: 11:00 a. m. Venezuela, Bolivia : 12:00 p. m.

: 12:00 p. m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 1:00 p. m.

¿Dónde ver Arsenal contra Athletic Club por la Emirates Cup?

El partido se podrá seguir a través de la señal de Disney+ en Sudamericana. Sin embargo, también podrás seguirlo mediante Arsenal.com, página oficial del equipo inglés.

Posibles alineaciones de Arsenal contra Athletic Club

Arsenal podría formar de la siguiente manera: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Nwaneri, Nørgaard, Merino, Saka, Martinelli, Gyökeres. DT: Mikel Arteta

Posible alineación de Athletic Club ante Arsenal

Athletic Club formaría de la siguiente manera para enfrentar a los de Inglaterra: Simón, Areso, Vivian, Berchiche, Boiro, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, I. Williams, Berenguer, N. Williams, Sannadi. DT: Ernesto Valverde