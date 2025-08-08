HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley
Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     Perú vs Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley     
Deportes

Arsenal vs Athletic Club EN VIVO por la Emirates Cup:¿a qué hora y en que canal seguir este encuentro?

Los Gunners debutarán en la Premier League contra el Manchester United, mientras que los Leones lo harán en LaLiga frente al Sevilla. Este encuentro es crucial para evaluar sus plantillas.

Arsenal se enfrentará al Athletic Club por la Emirates Cup. Foto: composición LR/difusión
Arsenal se enfrentará al Athletic Club por la Emirates Cup. Foto: composición LR/difusión

Arsenal se enfrentará al Athletic Club en la final de la Emirates Cup. El encuentro entre los Gunners y los Leones se llevará a cabo este sábado 9 a las 11:00 a. m. (hora peruana) y promete ser un gran espectáculo, siendo el último partido de ambos equipos antes de iniciar sus respectivas ligas.

Los ingleses debutarán en la Premier League contra el Manchester United, mientras que los rojiblancos lo harán en LaLiga frente al Sevilla. Este compromiso servirá como examen final para afinar detalles tácticos y evaluar el estado físico de las plantillas. El Arsenal llega tras dos derrotas consecutivas, una en Asia y otra como local, frente a Tottenham Hotspur y Villarreal, resultados que han generado cierta preocupación ante una temporada tan competitiva.

PUEDES VER: De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

lr.pe

¿A qué hora juegan Arsenal y Athletic Club por la Emirates Cup?

El encuentro está programado para comenzar a las 11:00 a. m. (hora peruana). A continuación, la lista con los horarios para los demás países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 11:00 a. m.
  • Venezuela, Bolivia: 12:00 p. m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 1:00 p. m.

¿Dónde ver Arsenal contra Athletic Club por la Emirates Cup?

El partido se podrá seguir a través de la señal de Disney+ en Sudamericana. Sin embargo, también podrás seguirlo mediante Arsenal.com, página oficial del equipo inglés.

PUEDES VER: Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

lr.pe

Posibles alineaciones de Arsenal contra Athletic Club

Arsenal podría formar de la siguiente manera: Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Nwaneri, Nørgaard, Merino, Saka, Martinelli, Gyökeres. DT: Mikel Arteta

Posible alineación de Athletic Club ante Arsenal

Athletic Club formaría de la siguiente manera para enfrentar a los de Inglaterra: Simón, Areso, Vivian, Berchiche, Boiro, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, I. Williams, Berenguer, N. Williams, Sannadi. DT: Ernesto Valverde

Notas relacionadas
Rodrygo en el pico del mercado: Arsenal, Liverpool y Bayern pujan por el brasileño valorizado en 100 M€ por el Real Madrid

Rodrygo en el pico del mercado: Arsenal, Liverpool y Bayern pujan por el brasileño valorizado en 100 M€ por el Real Madrid

LEER MÁS
Nico Williams cada vez más cerca del Barsa: Chelsea y Arsenal se retiran y el Bayern se queda solo

Nico Williams cada vez más cerca del Barsa: Chelsea y Arsenal se retiran y el Bayern se queda solo

LEER MÁS
Detienen a sujeto con fusil y hallan arsenal enterrado en vivienda en La Rinconada

Detienen a sujeto con fusil y hallan arsenal enterrado en vivienda en La Rinconada

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Colombia EN VIVO HOY: transmisión en directo de los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: transmisión en directo de los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

LEER MÁS
Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

LEER MÁS
Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
‘Cachete’ Zúñiga, recordado goleador del Melgar, sorprendió al graduarse como abogado mientras es DT de un club en Tacna

‘Cachete’ Zúñiga, recordado goleador del Melgar, sorprendió al graduarse como abogado mientras es DT de un club en Tacna

LEER MÁS
Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

LEER MÁS
Nancy Corzo: la economista de San Marcos que salvó de la crisis financiera a Universitario e impulsó el bicampeonato crema

Nancy Corzo: la economista de San Marcos que salvó de la crisis financiera a Universitario e impulsó el bicampeonato crema

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Deportes

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: rival confirmado de Perú tras cierre de la fase de grupos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota