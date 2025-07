A pocos días del Torneo Clausura 2025: los futbolistas peruanos que siguen sin equipo en la Liga1

Los futbolistas que aún no tienen equipo. | Foto: Instagram/composición LR

Los futbolistas que aún no tienen equipo. | Foto: Instagram/composición LR

El Torneo Apertura finalizó con Universitario de Deportes como campeón. A pocos días del inicio del Torneo Clausura 2025, se han producido fichajes que han remecido el mercado peruano, como la llegada de Sergio Peña y Josué Estrada a Alianza Lima, así como la incorporación de Anderson Santamaría y Jesús Castillo a Universitario de Deportes.

Por otro lado, algunos futbolistas peruanos aún no han conseguido equipo, pese a tener una gran trayectoria en la Liga 1. Tal es el caso del defensa Christian Ramos, quien se encuentra libre tras su paso por Alianza Universidad, según transfermarkt. Además de él, varios jugadores nacionales están a la espera de un club para disputar el Torneo Clausura o recibir una oferta del extranjero.

Los futbolistas peruanos que siguen sin equipo

Al defensa mundialista de 36 años, Christian Ramos, se suma otro jugador con pasado en la selección peruana: Nilson Loyola. El lateral no continuará en Sporting Cristal y se encuentra en busca de equipo. Otro caso similar es el del mediocampista David Dioses, quien no seguirá en Comerciantes Unidos.

Otro jugador libre es Roberto Siucho, el extremo no continuará en Alianza Atlético. También está en busca de equipo el mediocampista Piero Vivanco, tras su paso por Melgar. A esta lista se suman el lateral Pablo Cárdenas, de Cusco FC, y el mediocampista Carlos Uribe, quien no continuará en Ayacucho FC. El delantero Gonzalo Sánchez tampoco seguirá en Europa, ya que no continuará en el FK Babrungas Plungė de Lituania.

¿Cuando inicia el Torneo Clausura 2025?

El Torneo Clausura iniciará el viernes 18 de julio, y el primer partido se jugará a las 3:00 p. m. entre Alianza Atlético y Sport Huancayo. Más tarde, a las 6:00 p. m., Deportivo Garcilaso enfrentará a Los Chankas en Cusco, y el vigente campeón recibirá a Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental.

El libro de pases del torneo peruano se cierra el 18 de agosto. Es por ello que los equipos están haciendo todo lo posible para contratar a los mejores jugadores de la Liga 1 y extranjeros, con el objetivo de hacer un buen papel en el torneo.