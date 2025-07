El delantero del Liverpool, Diogo Jota, perdió la vida en un accidente automovilístico en el que también falleció su hermano, André Teixeira Da Silva. El vehículo en el que se desplazaban, un Lamborghini, quedó completamente calcinado tras el siniestro.

Diversos equipos y futbolistas se han pronunciado al respecto sobre esta tragedia. Una de ellas es Universitario de Deportes, quien mediante redes sociales ha publicado un mensaje.

Universitario manda condolencias a familiares de Diogo Jota

Mediante X, el club crema publicó un mensaje dirigido a sus familiares, amigos y a los clubes Liverpool y Penafiel. “El Club Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento de los futbolistas portugueses Diogo Jota y André Silva. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y clubes @LFC y @fcpenafiel. El fútbol está de luto”, publicó en sus redes sociales.

Universitario expresa su condolencia a familiares de futbolista. Foto: Universitario

Reacciones de los hinchas ante esta noticia

Ante esta noticia, diversos hinchas del jugador tuvieron diversas reacciones. “Qué raro, me desperté de la nada a las 3 a.m., me fui a mi cama, vi solo 1 minuto X y me sale que murió Diogo Jota, me quedé en shock y no pude dormir, ¿Qué nos puede suceder que es imposible de prevenir? Disfrutemos la vida y valoremos a nuestros familiares”, “Qué injusta es la vida, mi más sentido pésame a sus familiares y amigos”, “Se va siendo campeón del Liverpool y campeón de Europa”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Diogo Jota tuvo una carrera marcada por el esfuerzo y la calidad

Diogo Jota dejó una huella imborrable en el fútbol gracias a su entrega y capacidad dentro del campo. Desde sus inicios en el fútbol hasta convertirse en una pieza clave en el Liverpool, su inesperada partida ha conmovido al mundo del deporte.