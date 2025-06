¿A qué hora pelean Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.? Sigue AQUÍ la velada de boxeo EN VIVO

Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. EN VIVO pelean a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana), por la categoría peso crucero, en el Honda Center de Anaheim (California). El combate será transmitido en exclusiva por la plataforma DAZN a nivel internacional, pero también podrás seguir las incidencias de cada asalto, el resultado de las preliminares y los mejores momentos del combate en la cobertura ONLINE gratis por internet de La República.

Un enfrentamiento en el que lo mediático se antepondrá a lo deportivo será el que sostengan el 'Gallo Dorado' y el 'Hijo de la leyenda'. Ambos pugilistas se han lanzado amenazas mutuas de poner fin a la carrera del otro, por lo que se espera un combate entretenido entre una figura en ascenso del boxeo y un excampeón mundial que busca dejar atrás sus problemas personales. La pelea tendrá 10 rounds de tres minutos de duración cada uno.

¿A qué hora pelean Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.?

Desde Perú, el combate entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. se podrá seguir a partir de las 7.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 29).

¿Dónde ver Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.?

La transmisión de la pelea Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. estará a cargo de la plataforma DAZN, servicio de streaming que llevará este evento a más de 200 países a nivel mundial como PPV (pay per view). Es decir, no bastará con tener una suscripción regular, sino que se deberá comprar el combate por un pago adicional.

Pronósticos de Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.

Las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Jake Paul, cuyo triunfo tiene una cuota de apenas 1,16 veces lo apostado como máximo. En caso de que Julio César Chávez Jr. sea el vencedor, el pago puede ser de hasta 6 veces lo invertido.

Betsson: gana Jake Paul (1,16), empate (25,00), gana Chávez Jr. (5,55)

1XBet: gana Jake Paul (1,14), empate (20,00), gana Chávez Jr. (5,90)

Betsafe: gana Jake Paul (1,16), empate (25,00), gana Chávez Jr. (5,55)

Doradobet: gana Jake Paul (1,13), empate (19,00), gana Chávez Jr. (6,00).

Cartelera completa de Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.

Estos son todos los enfrentamientos de la velada que tendrá como estelar el Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. Solo el cruce entre el mexicano Gilberto Ramírez y el cubano Yuniel Dorticos, por la categoría peso crucero (200 libras) pondrá en juego títulos oficiales.

Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. - Peso Crucero

Gilberto 'Zurdo' Ramirez vs Yuniel Dorticos - Peso Crucero por los títulos de la WBA y WBO

Holly Holm vs Yolanda Vega - Peso ligero

Floyd Schofield vs Tevin Farmer - Peso ligero

Avious Griffin vs Julian Rodriguez - Peso Welter

Raul "Cugar" Curiel vs Victor Ezequiel Rodriguez - Peso Welter

Naomy Valle vs Ashley Felix - Peso minimosca.

¿Cuánto cuesta ver la pelea Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.?

Según informa DAZN en su página web oficial, estos son los precios que la pelea Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. tendrá dependiendo de dónde te ubiques.