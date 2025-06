Lionel Messi tuvo una dura noche tras el 2-2 del partido entre Inter Miami y Palmeiras en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes el 23 de junio. El conjunto de Miami ganaba 0-2 en el minuto 80 y dejó escapar un empate que les deja enfrentarse al PSG, actual campeón de la Champions League, en los octavos de final. El empate dejó a los aficionados muy disgustados y al propio Messi incómodo a su salida del terreno de juego.

En medio del malestar general, el polémico periodista mexicano Álvaro Morales no dejó pasar la oportunidad para cuestionar con dureza al astro rosarino en ESPN. "Da lástima no se compara con los GOAT", sentenció Morales al analizar el rendimiento del jugador. “No le ha dado títulos al Inter Miami, ni a la Concacaf, y contra Palmeiras tampoco marcó diferencias cuando el partido estaba definido. Da lástima verlo jugar así, y eso es una realidad que muchos no quieren admitir”, agregó. Estas críticas se dieron tras el polémico empate, el cual se desarrolló tan solo un día antes del cumpleaños número 38 del astro argentino.

Un empate amargo que dispara la controversia

El partido entre Inter Miami y Palmeiras arrancó con una clara ventaja para el cuadro estadounidense. Sin embargo, en los instantes finales, los brasileños lograron igualar, dejando al Inter Miami sin la posibilidad de evitar a un rival como el PSG. Morales aprovechó este desenlace para lanzar más críticas contra Messi: “Cuando llega la presión, Messi desaparece. Por eso nunca lo pondría a la altura de un Michael Jordan, quien nunca se arrugaba en los momentos importantes”, afirmó.

El comunicador también recordó el paso del argentino por Europa para sustentar su punto: “Incluso en su etapa en el PSG, con una plantilla plagada de figuras, nunca apareció en los partidos decisivos. Todos decían que llevaría al PSG a la gloria, y no hizo nada. Eso es Messi ahora, un jugador que ya pasó su mejor momento”, concluyó Morales, generando gran revuelo entre los hinchas en redes sociales.

Homenajes internacionales por los 38 años del capitán

Los fanáticos del fútbol no dejaron en el olvido el cumpleaños 38 del rosarino a pesar de las críticas que tuvo que afrontar; desde Argentina la AFA definió al jugador como “la bandera, el emblema” de la selección, mientras que su club actual, el Inter Miami, realizó una sucesión de imágenes que recordaron su carrera. “38 años. 38 momentos. Feliz cumpleaños a Leo”, fue una de las frases que publicó el club en sus redes sociales.

Por su parte, el FC Barcelona publicó un mensaje que decía: “Nos diste tu corazón. Y siempre tendrás el nuestro”, acompañado de videos que mostraban los mejores goles del delantero en el Camp Nou. También el PSG le dedicó una publicación por su cumpleaños, a pesar del cruce próximo entre ambos clubes en los octavos del Mundial de Clubes. David Beckham, que fue clave para que Messi llegara a la MLS, también le envió su saludo: “Feliz cumpleaños al más grande. Gracias por inspirar a millones de personas alrededor del mundo”, escribió en su cuenta personal.