River Plate debutó con un triunfo por 3-1 frente al Urawa Red Diamonds en su primer compromiso del Grupo E del Mundial de Clubes, disputado en el Lumen Field de Seattle. Más allá del resultado favorable, el encuentro dejó dos momentos destacados: la preocupación por la lesión de Sebastián Driussi autor del segundo gol, quien luego fue reemplazado; y la polémica actitud del capitán del equipo japonés en la previa al inicio del partido.

El defensor noruego Marius Hoibraten, directamente involucrado en el gol de Driussi por una falla en un pase hacia atrás, fue duramente criticado por una acción ocurrida antes del pitazo inicial del árbitro alemán Felix Zwayer. En el saludo protocolar, Hoibraten pasó frente a todos los jugadores de River sin mirar ni saludar a ninguno, lo cual fue interpretado como un gesto de desprecio.

Qué dijo el defensa Marius Hoibraten ante este gesto?

Ante la ola de cuestionamientos, el futbolista de 30 años explicó lo sucedido mediante un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 24.000 seguidores. Escribió el texto en español para dirigirse directamente a la hinchada del conjunto argentino.

“A la hinchada de River Plate. Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona, y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso caminé sin hacer el apretón de manos. Parece que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención. Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con vosotros. ¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor en los próximos juegos”.

Los próximos partidos de ambos equipos

El próximo compromiso de River Plate será el sábado 21 de junio en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, ante Monterrey de México. El encuentro comenzará a las 22.00 (hora argentina) y podría significar la clasificación anticipada a octavos de final para el conjunto dirigido por Demichelis. Además del pase a la siguiente ronda, una victoria podría representar un ingreso adicional de aproximadamente US$9 millones, considerando el premio por avanzar y las bonificaciones por cada partido ganado.

Ese mismo día, aunque más temprano, a las 16.00, el Urawa Red Diamonds enfrentará al Inter de Milán que en su debut empató 1-1 ante Monterrey con la necesidad de sumar para seguir con chances en el certamen.