Sebastián Beccacece revela su visión para mejorar la selección ecuatoriana antes del Mundial, ¿qué aspectos ajustará?

Desde su asunción, Beccacece trabajó arduamente para implementar su visión futbolística, logrando un progreso notable en el rendimiento del equipo. Sin embargo, el estratega no se conforma y busca constantemente la perfección en el juego de sus dirigidos.

Durante las previas del partido contra Brasil, el DT expresó su satisfacción por el desarrollo del equipo, pero también hizo hincapié en la importancia de mejorar ciertos aspectos tácticos y estratégicos que podrían marcar la diferencia en el torneo internacional.

Sebastián Beccacece trabaja para implementar su visión futbolística en Ecuador. Foto: API

El crecimiento del equipo bajo su dirección

Desde que Beccacece tomó las riendas de la selección, implementó un estilo de juego que prioriza la posesión del balón y la presión alta. Este enfoque permitió a Ecuador mostrar un rendimiento más sólido en sus encuentros, lo que se traduce en una mayor competitividad en el ámbito internacional.

El entrenador destacó que el crecimiento del equipo no solo se refleja en los resultados, sino también en la confianza y cohesión que desarrollaron los jugadores. “Sentir que uno crece es clave. Siento que antes Ecuador competía muy bien desde lo físico, que tiene una condición natural, pero he percibido los últimos partidos, después de Bolivia y Perú, que lo vi al equipo muy protagonista desde el dominio, el juego, tener la pelota y mejorar esos aspectos de tener más posesión, remate, ataque, centros”, afirmó Beccacece, quien se muestra optimista ante el futuro del equipo.

Aspectos a mejorar antes de la Copa del Mundo

A pesar de los avances, Beccacece identificó áreas que requieren atención. Uno de los aspectos que desea mejorar es la efectividad en la posesión del balón. “Hay mucho por mejorar en los balones detenidos, no hemos sacado algún tipo de beneficio y es un argumento válido”, comentó el DT, enfatizando la necesidad de ser más contundentes en el ataque.

Además, el entrenador mencionó la importancia de fortalecer la defensa, especialmente en situaciones de contraataque. Sin embargo, muestra estar satisfecho con los avances del equipos. "En líneas generales estoy muy contento, satisfecho, y siento que tenemos que seguir con esa ambición para no quedarnos en lo que estamos consiguiendo, que no es poco, pero no sabemos si es suficiente”, agregó Beccacece.

La mirada hacia el futuro

Con la Copa del Mundo a la vista, Beccacece se muestra comprometido a seguir mejorando y adaptando su enfoque. La preparación del equipo se intensificará en los próximos meses, con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al torneo.

El DT concluyó su intervención afirmando que “(en) el fútbol hay que estar preparado para el presente y ser flexible para aceptar lo que toca”. Con esta mentalidad, Ecuador espera brillar en el escenario mundial y dejar una huella significativa en la competencia.