Isaac del Toro va por el título del Giro de Italia 2025: ¿cuándo y en qué canal ver EN VIVO al ciclista en México y USA?

Isaac del Toro apunta a hacer historia en el Giro de Italia 2025. El mexicano, que lleva más de una semana como líder de una de las '3 Grandes' del ciclismo mundial, conquistó la complicada etapa 17 este miércoles 28 de mayo, al llegar cuatro segundos por delante de Romain Bardet y Richard Carapaz. ¿Cuándo, a qué hora y dónde seguirlo desde México y Estados Unidos? Aquí te lo contamos.

Con 21 años de edad, el nacido en Ensenada no solo tuvo su primera victoria de etapa en el Giro, sino que también es el competidor más joven en llevarse una con la Maglia Rosa en 46 años, luego de Beppe Saroni (también con 21 años) en 1979. El 'Torito', quien no estaba entre los favoritos antes de la competencia, podría ser el primer mexicano que conquista uno de los títulos más preciados en el deporte de los pedales.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en el Giro de Italia 2025?

El Giro de Italia 2025 aún tiene cuatro etapas por delante e Isaac del Toro debe mantener el buen ritmo para seguir en la cima de la clasificación general. Estas son las fechas restantes:

Etapa 18 (Morbegno- Cesano Maderno) - jueves 29 de mayo desde las 5.50 a. m.

Etapa 19 (Biella – Champoluc) - viernes 30 de mayo desde las 4.20 a. m.

Etapa 20 (Verrès – Sestriere) - sábado 31 de mayo desde las 2.45 a. m.

Etapa 21 (Roma - Roma) domingo 1 de junio desde las 7.05 a. m.

Horarios del centro de México.

¿Dónde ver a Isaac del Toro EN VIVO en México?

Para seguir a Isaac del Toro en el Giro de Italia 2025 desde México, puedes sintonizar la señal de Claro Sports en televisión o YouTube, o bien conectarte a la app de Azteca Deportes o a la web de aztecadeportes.com.

¿Dónde ver a Isaac del Toro EN VIVO en EEUU?

Si vives en Estados Unidos, puedes ver a Isaac del Toro en el Giro de Italia a través del streaming de HBO Max, que transmite todas las etapas de la competencia EN VIVO, así como los resúmenes de cada día.

¿Cómo va Isaac del Toro en la clasificación del Giro de Italia 2025?

Luego de 17 etapas disputadas, Isaac del Toro se mantiene en el primer lugar de la tabla del Giro de Italia 2025, 41 segundos por delante del ecuatoriano Richard Carapaz, que es segundo, y 51 por encima del británico Simon Yates, que es tercero.

Clasificación del Giro de Italia 2025 tras 17 etapas

Perfil de la etapa 18 del Giro de Italia 2025

La etapa 18 tendrá un recorrido total de 144 km y pasará por un puerto de montaña de segunda categoría (Parlasco, km 37) y dos de tercera (Colle Balisio, km 54; y Ravellino, km 58). Además, habrá dos sprints en Primaluna (km 45) y Galbiate (km 72) en un recorrido que, por lo demás, es bastante llano.

Perfil de la etapa 18 del Giro de Italia 2025

La palabra de Isaac del Toro tras ganar la etapa 17 del Giro de Italia

"Con el equipo esperábamos algunos ataques en el Mortirolo. No queríamos dejar que todos los favoritos de la general se fueran. Crucé hacia ellos y luego me lo tomé con calma. Los alcancé en el descenso. Habíamos hecho este plan con el equipo de que yo atacaría en la última pequeña subida", declaró Isaac del Toro tras su victoria en la etapa 17.

"Hoy me di cuenta de que nunca me rendiré. Siempre intentaré ganar. No tengo nada que perder. Hoy no fue más fácil que ayer", agregó el ciclista del UAE Team Emirates.