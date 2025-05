Alianza Lima fue eliminado de la copa Libertadores tras perder con Talleres de Córdoba. Sin embargo, el club aún mantiene una remota esperanza de acceder a los play-offs de la Copa Sudamericana, siempre y cuando consiga el tercer lugar en la última fecha. No obstante, el desafío es complicado, pues el equipo se enfrentará de visita a Libertad de Paraguay, lo que dificulta las aspiraciones de los blanquiazules.

Esta nueva caída amplió a cuatro el número de partidos sin victorias, con tres derrotas y un empate, lo que refleja la difícil situación del equipo. En este contexto, el periodista deportivo Pedro García compartió su opinión sobre las perspectivas de Alianza Lima en el torneo internacional. Según García, el principal reto del club no es meramente numérico, sino futbolístico, y resaltó que el equipo ha mostrado una caída en su rendimiento.

¿Qué dijo Pedro García sobre Alianza Lima?

“El problema futbolístico es evidente. No es un tema de números, sino de rendimiento. Alianza no ha jugado mal de forma escandalosa, pero se nota la caída. En el primer tiempo, tuvieron varias oportunidades para marcar, y cuando encajaron el primer gol, también tuvieron chances para empatar. Incluso con el 2-1, pudieron haber descontado.

Sin embargo, el primer tiempo fue muy diferente al segundo. En la primera mitad, el equipo mostró progresión, buena presencia, movilidad y presencia en el área, sin mostrar indicios de crisis. Pero en el segundo tiempo, eso cambió”, explicó el periodista en el programa ‘Doble punta’.

Aunque la clasificación a la Copa Sudamericana parece difícil, García considera que el equipo aún tiene opciones en el campeonato local. “Es complicado pensar en la Sudamericana, a pesar de que aún matemáticamente pueden clasificar. La posibilidad está ahí, aunque la situación es muy ajustada. Sin embargo, Alianza aún tiene alternativas para ser campeón del Torneo Apertura, lo que evita que se hable de una crisis profunda. Pero el equipo está muy cerca de estar en crisis".

"¿Por qué? Porque ya no están rindiendo al nivel esperado. Primero, se han caído futbolísticamente. Segundo, como es habitual, siempre hay expulsiones que afectan al equipo, especialmente de defensores centrales. Esto ha sido un problema constante”, afirmó.

García también recordó cómo, en semanas anteriores, el entrenador Jorge ‘Pipo’ Gorosito recibió elogios por su planteamiento táctico, especialmente por la forma en que utilizaba el ‘biri biri’ (un estilo de juego asociado al manejo del balón y la paciencia). Sin embargo, ahora, con los malos resultados, se cuestiona esa misma estrategia. “Hace tres o cuatro semanas, todo el mundo aplaudía el ‘biri biri’.

"Si te gustó en su momento, no puedes renegar de él ahora, cuando el equipo no está jugando bien. El problema no es Gorosito ni la táctica; es que el equipo está sufriendo por constantes ausencias, como la de los defensores centrales. Además, cuando saca a Noriega del mediocampo para colocarlo en defensa, pierde la capacidad de generar buenos primeros pases, lo que también ha afectado el rendimiento”, finalizó García.