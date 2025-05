El periodista deportivo Mr. Peet realizó un análisis contundente sobre el rendimiento de Universitario de Deportes tras su victoria ante Barcelona SC en la Copa Libertadores 2025. En su programa de YouTube, el comunicador destacó tanto las virtudes como las debilidades de los jugadores del equipo crema.

Universitario logró un importante triunfo en el Estadio Monumental, consolidándose en el Grupo B de la Copa Libertadores. Este resultado no solo acerca al equipo a los octavos de final, sino que también pone de relieve el desempeño de ciertos futbolistas, generando opiniones encontradas entre los analistas deportivos.

Mr. Peet revela que a Andy Polo le costó culminar el partido

Por otro lado, el comunicador no dudó en criticar el desempeño de Andy Polo, quien, según él, no logró trascender en el partido contra Barcelona SC. Además, cuestionó las decisiones de Jorge Fossati al mantener a Polo en el once titular, a pesar de que otros jugadores como Jairo Vélez habían mostrado un mejor rendimiento en partidos previos.

"Lo mejor de Universitario termina siendo Riveros en el partido ante Barcelona. Después cuando son partidos muy físicos a (Andy) Polo le cuesta potencia con potencia. No saca la ventaja que saca. Fossati volvió a jugar con Inga y ya es una decisión de él. Está asumiendo un riesgo y no utiliza a un jugador que no destacaba con Bustos ni con Barretos que es Jairo Vélez. Mantiene en el equipo titular a Aldo Corzo, que tuvo problemas en el segundo tiempo cuando lo encaraban", señaló Mr. Peet.

El rendimiento de Williams Riveros

Durante el análisis, Mr. Peet destacó que "Barcelona SC lo hizo figura a (Williams) Riveros", refiriéndose a su destacada actuación en el juego aéreo. El periodista subrayó que, aunque Riveros no es el mejor en el mano a mano, su capacidad para ganar duelos aéreos lo convierte en un jugador fundamental para el equipo. "Cuando la pelota se la tiran por elevación, va a terminar siendo figura porque tiene buen juego aéreo", afirmó.

La evaluación de Barcelona SC

Finalmente, Mr. Peet se refirió a la actuación de Barcelona SC, señalando que el equipo ecuatoriano "apuesta mucho por lo físico, poco fútbol". Destacó que el verdadero juego del equipo comenzó a fluir con la entrada del delantero Felipe Caicedo, quien aportó una nueva dinámica al ataque. "Recién empezó a jugar al fútbol cuando entró Felipe Caicedo", sentenció el periodista, dejando claro que la presencia del delantero fue crucial para el desarrollo del partido.