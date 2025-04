Playoffs NBA EN VIVO: ¿dónde ver Knicks vs Pistons vía TV y streaming y a qué hora es el juego 5 de playoffs 2025?

Sigue la transmisión de Knicks vs Pistons por los playoffs NBA EN VIVO este 29 de abril. En República Dominicana, México y el resto de Latinoamérica, NBA League Pass pasará por streaming el partido de basketball, que empezará a las 5.30 de CDMX y 7.30 p. m. de RD y USA. TNT, TruTV y Max, en cambio, tendrán los derechos en todo Estados Unidos.

New York vuelve al Madison Square Garden con un solo objetivo en mente: ganar, llevarse la serie y dejar fuera de combate a Detroit. No obstante, los Pistones han demostrado ser muy combativos. No te pierdas de la transmisión del juego 4 entre Knicks vs Pistons por playoffs NBA EN VIVO.