¿Qué necesita el Liverpool para ser campeón de la Premier League?

Un empate le basta al Liverpool para volver a salir campeón de la Premier League, torneo que no conquista desde la temporada 2019/20 y la primera con dicho formato. La tarea no será fácil ya que en frente tiene a un Tottenham que, si bien no pelea por nada, quiere aguarle la fiesta (10:30 a.m.).

El conjunto red es sólido líder y acumula 79 puntos, por lo que está a uno solo de hacerse inalcanzable para el Arsenal (67), que tiene un juego más y restan cuatro fechas. El técnico Arne Slot, ya sin Champions League de por medio, saldrá con su mejor once que le dé el triunfo y pueda celebrar con todos sus hinchas en Anfield.

“Todo el mundo está deseando que llegue el día, pero sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer, al menos un punto. Eso es lo que sabemos y esperamos que nuestros seguidores sepan también cuando vengan al estadio, que nos apoyan de la mejor manera posible, que es lo que han hecho durante toda la temporada, y que son conscientes de que todavía necesitamos un punto”, dijo en la previa el estratega de nacional neerlandesa. De conseguir el trofeo, Liverpool sumaría su título número 20 en primera división y el segundo a través del formato Premier League.

En tanto, hoy se jugará la segunda semifinal de la FA Cup. El Manchester City tiene un duro duelo contra el Nottingham Forest, que quiere volver a la élite del fútbol europeo (10:30 a.m.). La buena noticia para el Pep Guardiola es la vuelta a los trabajos de Rodri. Si bien no será parte hoy del equipo, está próximo a volver a jugar.