Carlos Hermoza sobre la situación del Jockey Club: "La situación financiera es muy preocupante y la hípica está en su nivel más bajo"

La hípica en el Perú ha sido un deporte que convoca masas. Lamentablemente ahora se encuentra en una etapa de crisis debido a la disminución de caballos de competencia y la reducción de premios en los distintos torneos que se desarrollan. Este domingo 27 de abril se llevará a cabo las elecciones en el Jockey Club del Perú para la temporada 2025 - 2027 y el doctor Carlos Hermoza Seminario, candidato por la lista número 1 a la presidencia, nos cuenta los planes que tiene para sacar a flote la disciplina.

¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra el Jockey Club del Perú?

La situación financiera en el Jockey Club del Perú es muy preocupante. Actualmente se mantiene una deuda de 80 millones de dólares la cual no ha sido comunicada por el actual consejo directivo a los asociados. Esto ocurrió en diciembre del 2024, manteniéndose oculto hasta el pasado mes de marzo último. Curiosamente en la fecha que ellos deciden postular a la reelección. Si bien es cierto hay dos listas, la del oficialismo que pretende la reelección y nosotros, que somos la oposición porque no estamos de acuerdo cómo se vienen manejando los fondos y patrimonios del Jockey Club.

Hay un desorden financiero, secretismo en las finanzas, no hay información a los socios. No se saben los estados financieros. El gerente general ha renunciado o lo ha cesado, por lo que la situación es caótica. Uno va al Jockey Club y va a la zona de Pelousse Fun & Food Park está desierta, a la tribuna de segunda, desierta. Las áreas abandonadas.

En el aspecto de la hípica ha venido a menos. El juego está en su nivel más bajo históricamente hablando, no hay programaciones adecuadas. Los propietarios se están retirando, que antes tenían 25 o 30 caballos, ahora se van porque no hay premios, no hay incentivos.

¿A qué se debe esta disminución de la hípica?

La disminución de las apuestas, juego y caída de la hípica es por una mala gestión. Si programas carreras, por ejemplo, un sábado, domingo o lunes, ¿quién va un lunes? Nadie va. Uno va un día lunes a las tribunas y las encuentras totalmente vacías. Tienes carreras de cuatro caballos o de cinco. Ya no hay atractivo. Las apuestas ahora están caras.

¿Qué propone usted como candidato?

Nosotros vamos a conformar una comisión de ancha base conformada por propietarios, criadores, preparadores y jinetes para juntos buscar soluciones para la hípica nacional. No es posible que tengamos niveles de juegos bajísimos. Ingresar al hipódromo era pagar una entrada, ahora ya no, con esta directiva últimamente hasta regaló vales de 50 soles para el juego. ¿Quién controla ese dinero? Los socios no tienen facilidades, promociones, precios especiales.

Ellos organizaron asambleas, pero todas informativas. Yo te convoco y te informo, pero no te pido permiso, no hago que decidas. Nosotros en principio nuestras asambleas participativas lo dividiremos por sectores: Tenemos que trabajar la seguridad ya que dos noches seguidas se han metido al Jockey Club y han robado. Se metieron al sauna y a un restaurante. Tenemos dos vigilantes, pero no alcanza y pese a ello se ha facturado 150 mil soles por vigilancia todos los meses. No hay cámaras de seguridad. Tenemos terrenos para celebrar alianzas estratégicas con algunos negocios. Se pueden alquilar espacios, pero todo esto no se hace.

El Dr. Carlos Hermoza Seminario, candidato por la lista número 1.

En referencia al adulto mayor, que es la mitad de la población de socios, están totalmente abandonados. No tienen acceso a nada. ¿Cómo una persona mayor puede usar las piscinas si estas no tienen rampa de acceso, no hay barandas de seguridad? Con esas acciones están alejando al socio porque no tienen el mantenimiento adecuado.

Cuando se elija al gerente general, nosotros lo haremos a través de un concurso público, que se escojan a los mejores, sin amiguismo, recomendado, al que nos cae bien, al que está sin trabajo, eso no. Todo eso tiene que terminar.

¿Quiénes forman su grupo de trabajo?

Nosotros somos una opción formada por personas profesionales. Somos tres abogados, tres ingenieros, una economista, todos con especializaciones y nunca han sido directivos. Los actuales administradores llevan seis años en el cargo que pretenden estar dos años más. Incluso nosotros hemos manifestado que no iremos a la reelección. Luego vendrán otros que sigan la hoja de ruta. Hay que trabajar en conjunto.

José Chirinos – vicepresidente: Ingeniero Comercial de la Universidad Finis Terrae en Santiago de Chile y Máster en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad del Pacífico.

Daniel Panduro – director secretario: Abogado especializado en derecho administrativo, municipal y laboral, con más de 20 años de experiencia.

Carlos La Torre – director tesorero: Coronel PNP con Título Bachillerato en Ciencias Económicas y Contabilidad en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Estudios Superiores en Gerencia y Alta Gerencia en ESAN.

Paola Recavarren – directora: Economista.

Ana Ríos – directora: Ingeniera Civil.

Pedro Granda – director: Contador.

Jaime Cisneros – director: Ingeniero Civil

Francisco Torres – director: Abogado.

¿Cuál es la prioridad dentro de sus propuestas?

Tenemos que generar ingresos para realizar obras. Hay que hacer un examen de auditoría para saber cuánto hay de dinero. Nadie sabe las cifras reales. Solo sabemos que estamos en déficit. Hay una deuda de 80 millones de dólares que se ha generado por la pérdida de un laudo arbitral con la empresa Portalia y también se ha perdido el proceso judicial de nulidad. No es posible que se diga que el club viva de las cuotas sociales o la hípica. La hípica está en situación de déficit. Lamentablemente mucha gente se está yendo de la hípica.

Queremos también que el famoso coworking sea reforzado. No hay internet, no hay ambientes adecuados, no hay escritorio. Cuando hay gente que sale de su casa, quiere ir al club y pueda trabajar de manera tranquila. Hay falta de transparencia.

¿Cómo incrementó esa deuda de 80 millones de dólares?

El monto inicial fue alrededor de 7 millones de dólares, pero como se fue postergando la solución a este problema, el monto vía interés ha ido subiendo. El “lucro cesante” es lo que uno deja de ganar. Los abogados tuvieron para impugnar esto, pero han dejado consentir cuando se pudo apelar. Por eso queremos hacer una auditoria legal para saber el resultado.