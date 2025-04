Real Madrid vs Getafe EN VIVO: ¿dónde y a qué hora ver el partido por LaLiga de España?

¿Dónde ver Real Madrid vs Getafe en vivo? El equipo de Vinícius y compañía tiene la obligación de ganar este miércoles 23 de abril por la fecha 33 de LaLiga de España. Ambas escuadras se verán las caras en el Coliseum, a partir de las 2.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports y DGo. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República.

A poco del clásico español, el equipo de Carlo Ancelotti necesita con urgencia los 3 puntos para no perderle el rastro al líder Barcelona y mantener la ilusión de ganar el torneo local.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Getafe?

El Real Madrid vs Getafe está pactado para jugarse desde las 2.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 1.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 4.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Getafe?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Getafe por la liga española estará a cargo del canal internacional DSports, señal 610 y 1610 HD de DirecTV, y la plataforma streaming DGO. En México, el enfrentamiento irá por Sky Sports. En España, el duelo irá por DAZN LaLiga y Estados Unidos, por ESPN Deportes.

Real Madrid vs Getafe: alineaciones posibles

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, David Alaba, Fran García; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güller; Brahim Díaz, Vinícius Jr., Endrick.

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, David Alaba, Fran García; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güller; Brahim Díaz, Vinícius Jr., Endrick. Getafe: David Soria; Djené, Domingos Duarte, Omar Alderete, Diego Rico; Luis Milla, Juan Iglesias, Ramón Terrats, Mauro Arambarri, Juan Bernat; Juanmi.

¿Cómo ver Real Madrid vs Getafe ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Getafe por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este clásico español en Sudamérica . En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.