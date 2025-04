Universitario de Deportes jugará ante Barcelona SC por la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2025. Los merengues necesitan una victoria para continuar con vida en el torneo internacional, de lo contrario, quedarán muy comprometidos de cara a una posible clasificación. Pese a esta urgencia, deberán cuidarse de una de las joyas del Ídolo de Ecuador, que apenas tiene 18 años: Jandry Gómez.

Desde que debutó con el Torero en 2023, el hábil extremo por derecha se ha convertido en una pieza clave del entrenador Segundo Castillo y en la presente temporada ha disputado los dos partidos de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle y River Plate. Pero eso no es todo, pues de acuerdo a los medios ecuatorianos, Barcelona SC tasó a Jandry Gómez en 15 millones de dólares.

El joven de 18 años será titular ante Universitario de Deportes y buscará compartir su primer tanto desde que debutó en la Serie A. En la previa de este choque, Jandry Gómez fue participó en la victoria ante El Nacional por la novena fecha de la Liga Pro de Ecuador y aseguró que se encuentra trabajando para encontrar su mejor versión.

"En lo personal creo que no me fue tan bien. Pude hacerlo mejor. En el segundo tiempo me fue mejor. Ahora debo seguir trabajando para hacer las cosas bien”, comentó en conferencia de prensa. En lo que va de la temporada, Jandry Gómez ha disputado seis partidos entre la Liga de Ecuador y la Copa Libertadores. Además, es considerado como una de las grandes promesas del país y que en un futuro puede ser convocado por el entrenador Sebastián Beccacece en la selección mayor.

Jandry Gómez es una de las jóvenes promesas de Barcelona SC. Foto: Barcelona SC

¿A qué hora juegan Universitario vs Barcelona SC por la Copa Libertadores?

El partido entre Universitario vs Barcelona SC por la tercera fecha de la Copa Libertadores se llevará a cabo este martes 22 de abril a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana).

¿Dónde ver Universitario vs Barcelona SC por la Copa Libertadores?

La transmisión del Universitario vs Barcelona SC estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium para toda Sudamérica.