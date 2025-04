Canal confirmado del Barcelona vs Celta de Vigo: ¿dónde ver en vivo el duelo por la fecha 32 de LaLiga?

Barcelona y Celta de Vigo jugarán este sábado 19 de abril por una nueva jornada de LaLiga. El equipo culé va por un nuevo triunfo que los mantenga en la primera posición del torneo español. El duelo se jugará a las 9.15 a.m. en el Estadio Olímpico de Montjuic y podrás verlo por DSports. Además, podrás seguirlo completamente gratis por la página web de La República Deportes.

¿Dónde ver el Barcelona vs Celta de Vigo?

El enfrentamiento entre Real Barcelona y Celta de Vigo podrá seguirse en vivo y en directo a través de DSports, la señal oficial para Latinoamérica. En territorio español, la transmisión estará a cargo de Movistar LaLiga, como es costumbre en los encuentros del equipo merengue en la competición doméstica. Estas plataformas poseen los derechos exclusivos del torneo, lo que garantiza una cobertura integral con análisis previos y comentarios de expertos.

¿Cómo ver gratis el Barcelona vs Celta de Vigo por LaLiga?

Los seguidores que deseen ver el partido entre Barcelona y Celta de Vigo de manera online cuentan con múltiples alternativas oficiales. En España, Movistar+ ofrece acceso a la transmisión a través de su página web y aplicación móvil, siempre que los usuarios tengan una suscripción vigente. Por otro lado, en América Latina, los hinchas pueden disfrutar del encuentro a través de DGO (DirecTV GO), el servicio de streaming de DirecTV, accesible desde computadoras y dispositivos móviles.

Para seguir sin costo cada detalle de este emocionante encuentro, te recomendamos acceder a la plataforma de La República Deportes, que ofrecerá una cobertura integral del evento. Allí encontrarás toda la información sobre ambos equipos, el análisis previo y el minuto a minuto, acompañado de imágenes y videos que te harán sentir la emoción del partido como si estuvieras en el estadio.

¿Cuándo jugarán Barcelona vs Celta de Vigo?

Barcelona vs Celta de Vigo jugarán este sábado 19 de abril a las 9.15 a.m. (hora peruana) por la jornada 32 de LaLiga. El conjunto dirigido por Hansi Flick no puede perder si quiere que el Real Madrid siga sin acercarse al primer puesto que por el momento es de los culés.