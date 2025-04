Futbolista venezolana Deyna Castellanos deja la selección por incertidumbre sobre su regreso a EEUU

Deyna Castellanos, la estrella del fútbol venezolano y actual jugadora del Portland Thorns en la NWSL, ha tomado una difícil decisión que ha sacudido al mundo del deporte. La futbolista decidió renunciar a la selección nacional de Venezuela debido a la incertidumbre que rodea su regreso a los Estados Unidos. En una reciente entrevista, Castellanos explicó que no se unió a la selección en la última ventana internacional, en la que Venezuela jugó contra Panamá, por temor a no poder volver al país norteamericano. Este contexto de incertidumbre refleja una problemática más amplia que afecta a varios deportistas internacionales, especialmente de países con políticas migratorias restrictivas.

Castellanos mencionó que la preocupación no solo afectaba su regreso personal, sino también a muchas jugadoras de la NWSL. Las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, especialmente aquellas que afectan a países como Venezuela y Cuba, generan una amenaza constante para los deportistas internacionales que tienen la necesidad de regresar a Estados Unidos para seguir desarrollando sus carreras.

La decisión de Deyna Castellanos de no unirse a la selección de Venezuela se basa en una preocupación fundamental: el temor de que no pueda regresar a Estados Unidos tras participar en los partidos internacionales. En declaraciones recientes, la futbolista expresó que la incertidumbre de no saber si podría volver al país donde juega con el Portland Thorns la hizo tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera. “La incertidumbre de, ‘sí, puedo ir a casa, pero no saber si puedo regresar’, es algo que da mucho miedo”, comentó Castellanos.

Este dilema ha afectado a varias jugadoras internacionales que compiten en la NWSL. La necesidad de viajar fuera de Estados Unidos para representar a sus selecciones nacionales se enfrenta a un gran obstáculo debido a las políticas migratorias impuestas por la administración de Trump. Castellanos, al igual que otras futbolistas de la liga, se ve atrapada entre su deseo de ser parte de su selección y la necesidad de proteger su estabilidad profesional y personal en suelo estadounidense.

Otras jugadoras enfrentan la misma situación

El caso de Castellanos no es aislado. Otras jugadoras de la NWSL han enfrentado obstáculos similares en las últimas convocatorias internacionales. Por ejemplo, Zambia decidió no convocar a varias jugadoras que pertenecen a la liga estadounidense para un partido programado en China, debido a las restricciones de viaje impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Entre las jugadoras que no fueron convocadas se encuentran algunas de las estrellas del Orlando Pride y Bay FC.

El secretario general de la Federación de Fútbol de Zambia, Reuben Kamanga, comentó que la decisión de no convocar a estas futbolistas se debió a las medidas de viaje adicionales implementadas por la administración estadounidense. Aunque el comunicado no especificó detalles, es evidente que las políticas migratorias actuales están afectando la capacidad de las jugadoras internacionales para competir tanto en sus ligas nacionales como en los torneos internacionales.

Impacto de las políticas migratorias de Trump

Las restricciones migratorias impuestas durante la administración de Donald Trump tienen un impacto directo en los deportistas internacionales, especialmente aquellos provenientes de países como Venezuela y Cuba. A lo largo de su mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas que incluían la posibilidad de imponer restricciones de viaje a países considerados “peligrosos”. Venezuela, junto con Cuba, fue uno de los países que estuvo bajo la amenaza de ser incluido en las prohibiciones de viaje, lo que afectó a numerosos futbolistas que debían viajar a Estados Unidos para competir.

Aunque el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que aún se encuentra en proceso de revisar estas políticas, la incertidumbre persiste para los atletas internacionales. Las restricciones no solo afectan a los jugadores profesionales, sino también a los artistas y otros trabajadores extranjeros que necesitan visados especiales para ingresar al país.

El impacto de estas políticas también se extiende a otras áreas del deporte, incluyendo la NWSL, que ha mostrado su preocupación por la situación. La liga ha expresado su compromiso con la colaboración entre federaciones internacionales y gobiernos para encontrar soluciones que permitan a los deportistas competir sin tener que enfrentarse a incertidumbres de viaje que puedan poner en riesgo sus carreras.