California: Gavin Newsom firma ley que prohíbe a los empleadores solicitar la licencia de conducir como requisito de trabajo

California ha dado un paso importante hacia la inclusión laboral con la firma de la Ley SB 1100, que prohíbe a los empleadores exigir una licencia de conducir como requisito para puestos de trabajo donde no sea esencial. Esta medida, firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2024, tiene como objetivo facilitar el acceso al empleo a miles de trabajadores, incluidos inmigrantes y personas que enfrentan barreras burocráticas para obtener una licencia de conducir.

La ley SB 1100 impactará principalmente a trabajadores que no necesitan conducir para su empleo, pero que se veían discriminados o excluidos por no contar con una licencia. Al eliminar este filtro innecesario, la ley busca ampliar las oportunidades laborales y promover una mayor equidad en el acceso al empleo en todo el estado.

¿Qué dice exactamente la Ley SB 1100 firmada por Gavin Newsom en California?

Según la Ley SB 1100, los empleadores en California ya no podrán solicitar ni utilizar información relacionada con la licencia de conducir de un solicitante o empleado, a menos que la conducción de un vehículo sea parte esencial de las funciones del puesto. Esto significa que los empleadores no podrán discriminar a los trabajadores por no tener licencia si el puesto no requiere conducir, como ocurre en trabajos en almacenes, fábricas, oficinas, comercios, restaurantes, limpieza, entre otros.

El objetivo de esta ley es evitar que la falta de una licencia de conducir se convierta en una barrera para el empleo, especialmente para aquellos que no tienen acceso a una licencia por razones legales o personales.

¿Quiénes se benefician con esta ley firmada por Gavin Newsom en California?

La implementación de esta ley beneficia a varios grupos de trabajadores en California, entre ellos:

Trabajadores indocumentados o inmigrantes que no califican para una licencia de conducir regular, pero que pueden trabajar legalmente bajo otros permisos.

Personas con licencias suspendidas debido a deudas o multas menores.

Ciudadanos y residentes legales que no necesitan conducir como parte de su empleo.

Empleadores inclusivos que podrán acceder a una mayor cantidad de talento sin imponer requisitos innecesarios.

La ley promueve una mayor inclusión laboral, permitiendo que más personas accedan a empleos que antes les eran inaccesibles debido a la falta de una licencia de conducir.

¿Qué pasa si un empleador pide la licencia de conducir sin que sea necesaria?

Si un empleador solicita una licencia de conducir sin que sea necesaria para el puesto, la Ley SB 1100 considera esto una forma de discriminación laboral. Los empleados o solicitantes afectados pueden presentar una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California (CRD), que investigará la denuncia. La ley también protege a las personas contra represalias si denuncian esta práctica.