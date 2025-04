Alianza Lima se prepara para una fecha en la Liga 1 2025. Los blanquiazules visitarán a Deportivo Garcilaso en una plaza complicada: Cusco. El cotejo será el próximo lunes 14 de abril a las 7.30 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Luego del doloroso empate que sufriendo los íntimos ante Universitario de Deportes, no pueden dejar escapar puntos valiosos para soñar con ganar el Torneo Apertura.

Es por ello que los dirigidos por 'Pipo' Gorosito irán con todo para buscar los 3 puntos. El entrenador argentino no quiere alejarse del primer puesto y decidió ir con todos sus titulares ante Deportivo Garcilaso, así lo informó Ana Lucía Rodríguez en el programa L1 Radio.

Néstor Gorosito toma una decisión drástica para seguir peleando por el Torneo Apertura

Según reveló Ana Lucía Rodríguez, 'Pipo' Gorosito irá con todo a Cusco y no guardará suplentes. Los blanquiazules quieren acercarse a Melgar para ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Recordemos que en varios partidos, Néstor ha utilizado a suplentes para disputar el torneo peruano; sin embargo, debido a que la otra semana no habrá Copa Libertadores, usará a los jugadores base del equipo para sumar 3 puntos valiosos.

"Tengo entendido que no van a guardar (titulares). Ayer, de manera textual me dijeron "vamos con todo a Cusco. Vamos a ir con todo", porque no hay copa la próxima semana. Zambrano, Garcés, Guillermo Enrique, Ceppelini todavía no va a estar. Ayer me dijeron eso, porque ya no pueden dar ventaja", explicó Ana Lucía Rodríguez.

¿Cómo ver el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

El encuentro entre Deportivo Garcilaso y Alianza Lima será transmitido en televisión por el canal L1 Max, accesible a través de distintos operadores de cable y satélite. Además, los aficionados podrán seguir este partido mediante la plataforma digital L1 Play.