La situación de Sporting Cristal tomó un giro inesperado luego de la reciente derrota por 3 a 0 ante Bolívar por la Copa Libertadores. La goleada sufrida dejó al club rimense al borde de la eliminación, lo que desencadenó una serie de cuestionamientos hacia el técnico Guillermo Farré. En medio de esta crisis, Roberto Palacios, histórico ídolo del club, alzó su voz y propuso un nombre como el más adecuado para asumir el desafío de revertir la situación: Tiago Nunes.

El exfutbolista destacó que el club necesita hacer un “esfuerzo” para traer a un entrenador con experiencia y capacidad para guiar al equipo en un momento crucial. Con el futuro de Sporting Cristal en juego, la opción de Nunes se perfila como una posible solución para restaurar la estabilidad del equipo y reencaminar sus objetivos, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Roberto Palacios revela que Tiago Nunes debería ser el nuevo DT de Sporting Cristal

Roberto Palacios, conocido popularmente como el ‘Chorri’, quien ha sido una figura de renombre en el fútbol peruano y un emblema de Sporting Cristal, no dudó en dar su opinión sobre la situación que atraviesa su exclub. En recientes declaraciones para el programa ‘Chorrigolazos’ del canal de YouTube, Conseñal TV, el exjugador propuso a Tiago Nunes como el candidato ideal para reemplazar a Guillermo Farré.

“Es hora de un cambio. Hay que darle la posibilidad a otro técnico que pueda ayudar a esta gran institución a crecer nuevamente y a estar en los puestos que se merece. Si realmente la dirigencia quiere que el equipo mejore, que vuelva a ser protagonista, creo que tienen dinero y que deberían hacer un esfuerzo importante por Tiago Nunes. No hay pierde, porque ya vas a la segura. A pesar de que se hablaba que le quería hacer la camita, fue fuerte e hizo un gran grupo”, aseguró el ‘Chorri’.

Asimismo, el exfutbolista de la selección peruana se mostró apenado por la mala gestión de Farré. “Yo lo conocí, me parece una buena persona. Un tipo respetuoso, sencillo. Creo que con los malos resultados, uno como técnico debe decir que no da más y los muchachos no responden a lo que quiere transmitir. Entonces, la idea es llegar a un acuerdo con la directiva y salir de buena manera. No cerrarse las puertas porque si en el futuro le va bien, quizás pueda volver”, añadió.

Guillermo Farré habría sido destituido como técnico de Sporting Cristal

Esta propuesta de Roberto Palacios se da en un contexto en donde se rumorea la posible salida de Guillermo Farré de Sporting Cristal. Los cinco partidos perdidos de sus últimos seis encuentros por Liga 1 y Copa Libertadores tienen al club sumido en una fuerte crisis, por lo que la reciente goleada ante Bolivar llevó a los directivos del club a tomar cartas en el asunto.

“A falta de resolver la respectiva documentación, Guillermo Farré no continuará en Sporting Cristal. Su continuidad pendía de un hilo desde la derrota ante FBC Melgar. Cristal ya maneja opciones para reemplazar al argentino”, señaló Denilson Barrenechea, periodista de ‘A presión’, a través de su cuenta en X.