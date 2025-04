Clásico de Manchester termina igualado sin goles y Liverpool cae ante el Fulham

Manchester United vs. Manchester City

Sabor amargo. El Manchester United y el Manchester City no sacaron a relucir su mejor versión y en compromiso impreciso y con escasas situaciones de gol, igualaron 0-0 en Old Trafford, por la jornada 31 de la Premier League.

Las fricciones y la poca efectividad en los pases se adueñaron de un primer tiempo que se volvió monótono. Tanto Josep Guardiola como su colega Rubén Amorim pusieron un equipo con jugadores de buen pie para que el público goce de un buen espectáculo; sin embargo, esto no se vio reflejado. Fueron los locales quizás quienes intentaron salir a romper el marcador, sobre todo en el complemento, plantándose en área rival y tratando de generar ocasiones. Los goleros no tuvieron trabajo y el 0-0 no se movió.

Con este empate, el elenco “Ciudadano” se aleja de su sueño por alcanzar posiciones de Champions League (5to con 52 puntos), mientras que los “Diablos Rojos” no se recuperaron de la derrota sufrida la semana pasada ante el Nottingham y ahora se enfocan en lo que será su partido de ida por los cuartos de final de la Europa League ante el Lyon en Francia.

Dolorosa derrota

El Liverpool no aprovechó el 1-1 del Arsenal sobre el Everton y en su visita al Fulham cayó 3-2; sin embargo, mantiene una ventaja de 11 puntos en la Premier. Alexis Mac Allister (14’) abrió el marcador para los “Reds”, pero Ryan Sessegnon (23’), Alex Iwobi (32’) y Rodrigo Muniz (37’) le dieron vuelta al resultado. El colombiano Luis Díaz (72’) maquilló el 3-2 final.