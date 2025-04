Luego de la dura derrota que sufrió Universitario de Deportes ante River Plate, Jorge Amado Nunes brindó su opinión acerca del rendimiento de los jugadores de la 'U' y explicó exactamente lo que le falta a Jairo Concha para ser un jugador de Copa Libertadores. Recordemos que 'Jairoco' inició como titular en el debut del plantel que formó Fabián Bustos.

Universitario de Deportes jugará el ansiado clásico del fútbol peruano este sábado 5 de abril en el estadio Alejandro Villanueva. Posterior a ello, deberá ir por los 3 puntos en Ecuador y conseguir un buen resultado para meterse en la pelea por el grupo B de la Copa Libertadores 2025.

¿Qué dijo Jorge Amado Nunes sobre el nivel de Jairo Concha?

"Yo no quiero ser muy crítico, pero hay algo que me enseñaron una vez. Hay jugadores buenos y muy buenos. Malo no hay porque es difícil, pero hay algo que no comprar en ninguna farmacia y es la jerarquía. El jugador que juega contra Boca, River, ahí es dónde demuestra su jerarquía. Hay jugadores que les pesara esa situación y les cuesta", resaltó Nunes.

Asimismo, ovacionó el nivel mostrado por jugadores como Edison Flores, William Riveros, Aldo Corzo o Andy Polo, que hicieron sentir su experiencia en el campo de juego y en los partidos que se les necesita.

"Yo siento que hay jugadores que les pasa eso y siento que son más para acompañar que para ser protagonistas. A veces tienes a jugadores como Riveros, Corzo, Polo, que tienen esa jerarquía y ese joven, muchas veces, toca mejor cuando está acompañado. Pero cuando le das el protagonismo, desaparecen pese a tener condiciones", añadió.

¿Cuándo jugará Universitario en la Copa Libertadores?

El equipo de Fabián Bustos viajará a Ecuador para pasar la página y buscar los 3 puntos ante Independiente del Valle por la segunda jornada de la Copa Libertadores. El duelo será el próximo martes 8 de abril a las 9.00 p.m. (hora peruana).