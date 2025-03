Péter Arévalo pide que se le dé mayores oportunidades a un jugador que no ha debutado hasta el día de hoy en el primer equipo de Alianza Lima. Tras caer por 3-0 en el estadio Unión Tarma con un equipo lleno de potrillos, el periodista deportivo resaltó que este juvenil merece tener continuidad como delantero, ya que la seguidilla de partidos podría afectar a Hernán Barcos y Paolo Guerrero como titulares en el plantel blanquiazul.

Asimismo, en su canal de YouTube, Mr. Peet también destacó la participación de Bassco Soyer, ya que al ingresar tuvo buen rendimiento y posterior a ello no mostró felicidad por haber debutado en este 2025, sino que expresó su fastidio por el mal resultado. Los blanquiazules atraviesan una mala racha al salir a provincia.

¿Qué jugador pide Péter Arévalo para Alianza Lima?

Tras la ausencia que puede presentar Alianza Lima por Hernán Barcos y Paolo Guerrero, Mr. Peet quiere ver en el campo de juego a Víctor Guzmán. El delantero peruano de 19 años no ha jugado ningún partido en el primer equipo durante este 2025. A pesar de haber debutado en el 2024, el potrillo no ha podido consolidarse en el conjunto dirigido por Pipo Gorosito.

"Ante la ausencia de Barcos o Paolo, quiero a este señor en el equipo. Quiero que este señor tenga las mismas oportunidades que ha tenido Succar y después sacaremos conclusiones. Pero ante la ausencia de Barcos y Paolo, que se va a dar seguramente, yo quiero que este señor tenga las mismas oportunidades que Succar", refutó Péter Arévalo.

Mr. Peet aplaude el gesto de Bassco Soyer pos partido

Con palabras de Peter Arévalo, el jugador de 18 años ha demostrado estar preparado para integrar el primer equipo, enfrentándose a los desafíos que quedan tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1. Según el periodista, estas oportunidades podrían permitirle asegurarse un lugar en una plantilla que cuenta con grandes figuras destacadas.

"Con Zambrano, Garcés o Velásquez o Ariás y Amasifuen, es Alianza. (...) Jode que los jugadores no se mentalicen en que cuando se ponen la camiseta de Alianza y salen a la cancha, dejan de ser niños y reservistas: son jugadores de primera división. Eso es lo que tiene que mentalizarse el jugador, por eso me gusta Bassco Soyer. La pide siempre. Entró el partido, no le dan y grita. Este chico, de la cabeza, ya está preparado para jugar primera división. Bassco está preparado, ese es el pensamiento. Nada de selfie, cuando gane me tomo un selfie, ahora quiero ganar", expresó Mr. Peet en su programa de stream.