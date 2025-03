Ricardo Gareca no soportó las críticas en su contra por la posición de Chile en las Eliminatorias 2026 y se quitó la responsabilidad por el mal momento de La Roja. El técnico argentino, que asumió el cargo en 2023, se enfrentó a una serie de ataques por parte de la prensa e hinchas chilenos, quienes consideran que su proceso no está dando los frutos esperados. Ante estas presiones, el ‘Tigre’ no dudó en responder de manera contundente y reflexiva, con lo que dejó en claro su posición respecto a los cuestionamientos que ha recibido.

En sus declaraciones tras el empate contra Ecuador, Gareca se mostró visiblemente afectado por las críticas. En lugar de callar o suavizar sus palabras, el entrenador argentino desató una fuerte llamada de atención hacia quienes piden su salida y aseguró que si él fuera el verdadero problema de la selección, Chile habría clasificado a los mundiales pasados.

Ricardo Gareca ‘explota’ por cuestionamientos tras derrota ante Ecuador

El resultado de la reciente jornada eliminatoria entre Chile y Ecuador dejó una sensación de frustración en los seguidores del fútbol sureño. No solo por el resultado en sí, sino por las expectativas que se tenían del trabajo de Ricardo Gareca, quien asumió el desafío de devolverle a La Roja la competitividad en el fútbol mundial.

Después de un empate 0 a 0 en Santiago, las críticas comenzaron a arreciar contra el estratega argentino. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus palabras durante la conferencia de prensa posterior al partido. “Si yo fuera el problema, Chile habría clasificado a los otros mundiales”, sostuvo el extécnico de la selección peruana.

Pero el análisis del ‘Tigre’ no quedó ahí y continuó sus declaraciones. “Yo pasaría a ser el problema si cuando yo agarro al equipo cuando estaba quinto o cuarto, pero Chile está en una situación tal como la recibí. Quizás una posición más arriba, está último en estos momentos por diferencia de gol, ya veremos cuando termine las Eliminatorias en qué situación está”, aseveró.

“No es que vengo a una selección que viene clasificando a todos los mundiales y que la recibí en una situación clasificada. Chile no ha levantado. Yo también vine con expectativas, pero en un proceso que ya había arrancado. Cuando llegué a Perú todos los procesos los inicié yo, este es un proceso arrancado. Me trajeron para corregirlo, por supuesto, y tuve y tengo la intención de corregirlo. Yo creo que tenemos equipo, y hoy (ayer) lo demostramos, como para estar mucho mejor”, concluyó.

PUEDES VER: En Chile revelan el millonario monto que deberán pagarle a Ricardo Gareca para despedirlo en plenas Eliminatorias

Hinchas chilenos piden salida de Ricardo Gareca durante partido ante Ecuador

El partido entre Chile y Ecuador no fue solo un enfrentamiento deportivo, sino también un campo de batalla en el que los hinchas chilenos dejaron claro su descontento con el trabajo de Ricardo Gareca. Durante los últimos minutos del partido, las tribunas del Estadio Nacional de Santiago se unió en un solo cántico que demostró su rechazo hacia el argentino: “Oh, Gareca ya se va, ya se va, ya se va, Gareca ya se va’.

Este escenario plantea una pregunta clave para el futuro de Gareca en Chile: ¿Puede el técnico argentino resistir la presión y darle un giro positivo al proceso, o sus días al mando de la selección están contados? La respuesta dependerá en gran medida de los próximos resultados en las eliminatorias, pero lo cierto es que la relación entre Gareca y los hinchas sigue siendo un tema de debate candente en el fútbol chileno.