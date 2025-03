¿Cuántas veces le ganó Venezuela a Perú como local? Historial del enfrentamiento por las Eliminatorias 2026

El último juego de la Vinotinto vs Perú en Venezuela fue victoria de la Bicolor por 2-1. Foto: AFP

Venezuela vs Perú se enfrentan este martes 25 de marzo por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, en un encuentro que promete sacar chispas y definir el destino de ambas selecciones en la lucha por el repechaje. Tras caer ante Ecuador, el 'Bocha' Batista tendrá un reto difícil ante el verdugo de Bolivia en el Monumental de Maturín, aunque esta vez tendrá de vuelta a varios de sus titulares. ¿Qué nos dice el historial sobre estos enfrentamientos?

Al grito de 'Mano, tengo fe', millones de aficionados de la Vinotinto todavía no pierden la esperanza de que el conjunto caribeño clasifique al primer Mundial de su historia, pese a que las cifras recientes no le favorecen: no ha ganado desde hace 9 fechas y cayeron en 3 de sus últimos 5 compromisos.

¿Cómo va el historial de Venezuela vs Perú por Eliminatorias?

En toda su historia, Venezuela y Perú se enfrentaron en 38 ocasiones, con 23 triunfos incaicos, 8 llaneros y 7 empates. En lo que refiere a Eliminatorias Sudamericanas, la diferencia sigue siendo grande, aunque menos abultada: 11 victorias de la Bicolor, 4 de la Vinotinto y 4 igualdades.

¿Cuántas veces le ganó Venezuela a Perú como local?

Si analizamos únicamente los juegos de Eliminatorias que la Vinotinto disputó como local, observaremos que el registro se vuelve parejo: 4 victorias contra 4 derrotas y 1 empate. Además, la diferencia de goles es favorable a los venezolanos, con 19 tantos anotados contra 18 recibidos.

El último antecedente de la Vinotinto vs Perú en suelo venezolano se registró el martes 16 de noviembre de 2021, por la fecha 14 de las Eliminatorias al Mundial de Qatar. El compromiso, disputado en el Estadio Olímpico de la UCV, terminó 2-1 a favor de la Blanquirroja, que anotó con Gianluca Lapadula y Christian Cueva, mientras que Darwin Machís descontó para los locales.

Para la última victoria de Venezuela en casa sobre Perú, debemos remontarnos al 10 de septiembre de 2013, como parte del proceso clasificatorio a Brasil 2014. En el Estadio General Anzoátegui de Puerto la Cruz, las acciones terminaron 3-2 a favor de la Vinotinto, gracias a los goles de Salomón Rondón, César González y Rómulo Otero, mientras que por la oncena bicolor marcaron Paolo Hurtado y Carlos Zambrano.

Venezuela vs Perú: últimos resultados por las Eliminatorias Sudamericanas

Perú 1-1 Venezuela | 21/11/23 | Eliminatorias 2026

Venezuela 1-2 Perú | 16/11/21 | Eliminatorias 2022

Perú 1-0 Venezuela | 05/09/21 | Eliminatorias 2022

Venezuela 2-2 Perú | 23/03/17 | Eliminatorias 2018

Perú 2-2 Venezuela | 24/03/16 | Eliminatorias 2018

¿A qué hora y dónde ver Venezuela vs Perú por las Eliminatorias 2026?

El partido de Venezuela vs Perú por la fecha 14 de las Eliminatorias 2026 se jugará este martes 25 de marzo a partir de las 8.00 p. m. (hora venezolana) y 7.00 p. m. (hora peruana), con transmisión de Televen y TVES en suelo llanero, así como por América TV, ATV y Movistar Deportes en el país incaico.