La Nations League 2025 nos viene regalando grandes partidazos en la vuelta de los cuartos de finales. Selecciones como España, Italia, Alemania, Portugal, Países Bajos y Francia luchan por quedarse con los 4 boletos a las semifinales.

¿Cómo van los partidos de la Nations League?

Estos son los resultados de los partidos de vuelta de la Nations League:

Semifinales de la Nations League

Así quedaron conformados los cruces de las semifinales de la UEFA Nations League.

España/Países Bajos vs. Francia/Croacia (miércoles 4 o jueves 5 de junio)

Alemania/Italia vs. Portugal/Dinamarca (miércoles 4 o jueves 5 de junio)

Cronograma de la fase final de la Nations League 2025. Foto: UEFA

¿Cómo se jugará la fase final de la UEFA Nations League?

Las cuatro selecciones que logren avanzar en los cuartos de final se reunirán en el Final Four, programado para el mes de junio. Las semifinales se llevarán a cabo en un solo partido, entre el miércoles 4 y el jueves 5 de junio.

Los equipos que no consigan la victoria se enfrentarán en el encuentro por el tercer y cuarto puesto, mientras que los triunfadores disputarán la final para determinar al campeón. Ambos encuentros están fijados para el domingo 8 de junio.

¿Dónde ver las semifinales de la Nations League?

La transmisión de las semifinales de la UEFA Nations League estarán a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para Perú y demás países de Sudamérica.

¿Cómo ver las semifinales de la Nations League ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de los partidos de la Nations League por internet, sintoniza la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.