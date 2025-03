¿Dónde ver Guatemala vs Honduras EN VIVO Y EN DIRECTO en amistoso? Este encuentro, previo a la Copa Oro 2025, se jugará este domingo 16 de marzo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Chase Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, y será transmitido por la señal de Deportes TVC y Tigo Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles en la web de La República Deportes.

Guatemala vs Honduras: previa

Este partido amistoso entre entre Honduras y Guatemala será una valiosa oportunidad para que ambas selecciones se preparen de cara a sus próximos desafíos en las eliminatorias hacia la Copa Oro 2025.

Guatemala inicia el 2025 con su primer partido del año. Bajo la dirección de Luis Fernando Tena, el equipo utilizará este encuentro amistoso como una oportunidad para prepararse antes de medirse contra Guyana por la Copa Oro. Por otro lado, Honduras encara este duelo como un ensayo para su próximo enfrentamiento con Bermudas.

¿A qué hora juegan Guatemala vs Honduras?

En territorio peruano, el Guatemala vs Honduras se jugará desde las 2.00 p. m. Conoce la guía de horarios según tu zona geográfica.

Honduras: 1.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Guatemala vs Honduras?

El enfrentamiento entre Guatemala vs Honduras se podrá ver a través Deportes TVC y también por medio de la señal de Tigo Sports.

Guatemala vs Honduras: últimos partidos

De los últimos 5 cruces, Guatemala registra 2 triunfos y Honduras solo una victoria.

Guatemala 0-0 Honduras | 3 de septiembre de 2023, amistoso Internacional

Guatemala 1-2 Honduras | 27 de septiembre de 2022, amistoso Internacional

| 27 de septiembre de 2022, amistoso Internacional Guatemala 2-1 Honduras | 15 de noviembre de 2020, amistoso Internacional

2-1 Honduras | 15 de noviembre de 2020, amistoso Internacional Honduras 1-1 Guatemala | 8 de octubre de 2015, amistoso Internacional

Honduras 0-2 Guatemala | 10 de septiembre de 2014, Copa Centroamericana.

¿Cómo ver Guatemala vs Honduras ONLINE?

Si no quieres perderte el Guatemala vs Honduras por internet, ingresa a la página web deportestvc.com (solo disponible en territorio hondureño). En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.